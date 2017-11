Impactantes videos de violento asalto comando a un comerciante

Un pollero de Villa Libertador, en Córdoba, Cristian Casus, compartió imágenes de un violento robo que sufrió a manos de delincuentes vestidos de policías.Casus denunció en diálogo con Cadena 3 que las filmaciones corresponden a junio pasado pero decidió publicarlas ahora para denunciar el proceder de la Policía."La Policía me dijo que no hiciéramos público esto, que no nos metiéramos en el trabajo de ellos", señaló.

En las imágenes publicadas por el periódico La Décima se ve "a uno con un chaleco de la Policía (de Córdoba)".El pollero recordó: "Entraron a mi casa cuando yo salía a trabajar a las 5 de la mañana y cuando volví mi casa era un desastre. Había sangre por todos lados".Indicó que los ladrones "eran muy agresivos": "Empezaron a pegarle a mi nena".

Tras el asalto que sufrió un carnicero de Villa El Libertador, el pollero confesó: "Difundimos esto porque tenemos miedo por lo que pasó en la carnicería".Aseguró que duerme con los monitores de las cámaras de seguridad encendidos: "Vemos más eso que la televisión".