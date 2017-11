Ladrón con frondoso prontuario cometió dos violentos asaltos en Paraná

Un violento robo se produjo en Barrio 120° viviendas de la capital entrerriana. Un malviviente privó de la libertad y robó dos celulares una vecina de dicho barrio, la cual se encontraba en su casa junto a su hijo.El subjefe de la Comisaría 12, Abel Borges, relató aque el malviviente "habría entrado por una puerta que estaba abierta. Al encontrar a dos femeninas en el lugar las amedrentó, amenazándolas para que no se movieran y empezó a revisar el domicilio. Al no tener nada pudo manotear los celulares y salió corriendo".El funcionario ratificó que el ladrón "no alcanzó a maniatarlas". Tras señalar que "en esta zona no son comunes estos hechos", dijo que "aparentemente pensaba que no había nadie y al encontrarse con las mujeres las mantuvo en el lugar".Continuando con su raid delictivo, el malhechor, que cuenta con un frondoso prontuario, intentó sustraerle una mochila y la bicicleta a un hombre de 57 años de edad en la zona de Calles López Jordán y Hoffamn. En este caso, la situación fue observada por uniformados, que lograron detener al malviviente, el cual fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.