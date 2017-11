Una mujer dejó un bolso al costado de su silla de ruedas y "se lo llevaron"

La mujer vive desde hace cinco años en el Hogar San Vicente de Paul. Todos los días, en la esquina de Peatonal San Martín y Cortada Venezuela, vende agujas. Aseguran que es "muy querida en la zona".



Este miércoles por la tarde, cuando terminó su trabajo, dejó sus bolsos a un costado, a la espera del remis que diariamente la traslada hasta el Hogar.



No se percató que alguien "le sacó" uno de los mismos. Ella, como el auto aún no llegaba, se dirigió a hacer una compra a la farmacia; allí se dio cuenta que le faltaba el bolso que contenía dinero y documentación. Volvió y no halló sus pertenencias.



"Lo tenía ahí, en Cortada Venezuela. Me lo sacaron de una. Lo dejé al lado y cuando me dirigí a la farmacia, me di cuenta que no lo tenía y volví, pero ya no lo encontré más", relató a Buenas Noches.



Comerciantes debieron asistirla, por el fuerte estado de nerviosismo que padeció.



El remisero que a diario la busca y la traslada sin cobrarle por el viaje, la llevó hasta el Hogar. Hicieron el pedido de que si alguien encuentra el bolso azul, se informe al lugar donde vive la mujer.



"No me interesa tanta la plata como los papeles de farmacia, médicos, la agenda", mencionó Mercedes a Elonce TV, con mucho pesar. Personal policial le tomó la denuncia, aseveró la mujer. Elonce.com.