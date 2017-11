Chajarí: En dos semanas se inaugurará la delegación de la Policía Federal

Se confirmó que el 21 de noviembre será inaugurada la delegación de la Policía Federal Argentina, tras una reunión que mantuvo el intendente Pedro Galimberti y el subcomisario, Ariel Tridente.



El encuentro tuvo como objetivo organizar las cuestiones protocolares previas a la inauguración de esta delegación, que "tendrá asiento físico aquí en la ciudad pero en realidad tiene un radio de influencia en cuatro departamentos del centro norte entrerriano", expresó el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti.



En este sentido, el primer mandatario anunció que "para la inauguración tenemos confirmada la presencia de la autoridades de la Policía Federal Argentina, encabezada por el comisario Mayor Néstor Roncaglia". A lo cual agregó que "conforme a la información que nos han brindado también desde la Policía Federal nos va a estar acompañando la ministra Patricia Bullrich junto a su Gabinete".



Cabe recordar que el edificio donde funcionará la Policía Federal está ubicado en la intersección de calles Guarumba y Bolívar. El trabajo que hará esta fuerza en la ciudad, equiparable al que ya realiza en las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay, que son las otras dos Delegaciones de la PFA en Entre Ríos.



Serán, aproximadamente, sesenta las personas que trabajarán en la ciudad de amigos, un comisario, un subcomisario y demás funcionarios. En lo que respecta a los delitos en que esta fuerza va a trabajar, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia oportunamente explicó, "no se trabajará sobre delitos comunes, sino sobre delitos federales, lo que no implica que si se cometen delitos comunes y un Juez pide cooperación se brindará. Se trabajará en trata de personas, narcotráfico, etc".



Las autoridades vienen trabajando en esta iniciativa desde agosto de 2016, oportunidad en la cual Roncaglia recibió en Buenos Aires al intendente Galimberti, al senador Piana y a otros presidentes municipales del Departamento Federación, supo Diario Río Uruguay.



Lo que siguió luego de la decisión fue la búsqueda de un lugar adecuado para que se instale la Policía en Chajarí y más recientemente la confirmación llegó de mano de la propia Ministra Patricia Bullrich, el 9 de mayo pasado en Concordia, al anunciar que en Entre Ríos se instalarían más delegaciones y subdelegaciones de la Policía Federal.



Bullrich referenció, además, a Chajarí como un punto estratégico, ya que al cerrarse algunos circuitos de la ruta de la droga en Misiones y Corrientes, por su ubicación, la ciudad es zona de frontera pare el ingreso del tráfico de estupefacientes por el noreste de Entre Ríos.