Exsenador explicó cuál era la relación que tenía con el empresario Benvenuto

Policiales Fiscal adelantó que imputará a exsenador por la desaparición de empresario

Sobre la reunión que mantuvo con el empresario

El domicilio de Hugo Lesca, exsenador provincial por la UCR, fue uno de blancos de allanamientos en el marco de la búsqueda del empresario Omar Benvenuto. Tras el procedimiento policial, brindó una conferencia de prensa, donde dijo sentirse "indefenso" y "dolido", además de afirmar que no tiene "nada que ocultar"."El fiscal tuvo una actitud que no me gustó me dijo que tenía testigo en contra tuyo y yo le dije estás loco, no tengo nada que ocultar", agregó. "Si me quiere imputar que me impute, no tengo nada que ocultar", remarcó, además de decir sentirse "muy dolido"."Quiero que quede claro cuál es mi reflexión con Benvenuto. Nos conocemos desde 2002, estábamos saliendo de la crisis faltan trabajo en Gualeguay y nos habíamos fijado traer inversiones. Aparece Benvenuto y se le ofrece el predio de la usina eléctrica en comodato por 15 años, más ordenanza", comenzó contando.Y agregó: "Generamos una relación humana que quedó en el tiempo. Se instaló la empresa en ese lugar que estaba arruinado y se convirtió gracias a su esfuerzo y trabajo en una de las empresas más importantes del país que exporta al mundo".En esta línea, Lesca contó: "Me dijo que necesitaba hablar porque quería que el predio fuera suyo, quería comprarlo. 'No puedo tener la empresa que tengo y aparecerme con un alquiler, no quiero que me regalen nada. Quiero que la Municipalidad me ponga el precio'"."Quien conoce a Omar sabe que es insistidor y tenaz cuando se propone algo, entonces armó reunión en mi casa para que le cuente lo mismo", detalló, y siguió: "Había que tasar la empresa y el predio, fijar un monto y Benvenuto seguidamente haría una contraoferta y a partir de allí se le podría haber cedido el predio".En este sentido, fue contundente: "Esa es mi relación con Omar Benvenuto, tengo los mensajes acá están -muestra el celular- no tengo nada que ocultar". De todos modos, en relación a la última vez que lo vio, contó que lo hicieron en una reunión el viernes, día en que desapareció el empresario."Le conté esto mismo al fiscal Gianini y me puse a disposición para colaborar como cualquier ciudadano que quiere que este hecho se esclarezca", aseguró."Ese día (por el viernes) había llovido muchísimo y me preguntó (por Benvenuto) si se hacía la reunión, yo le confirmé que si, que se hacía junto con el presidente del bloque de Cambiemos, y me dijo que venía porque si no lo haría el sábado", explicó Lesca. "Me llama alrededor de las 16, y me dice que estaba en el galpón, yo iba por calle Belgrano y le dije`paso a saludarte y arreglamos´".De acuerdo al relato del ex legislador, charlaron durante 15 minutos y desmintió que se haya registrado una discusión. "Nos matábamos de risa", comentó al respecto. También hizo mención a un intercambio de mensajes que había mantenido días antes en relación a una intimación que Benvenuto había recibido por la ocupación de una parte de la vía. "Parece que somos usurpadores", le habría dicho el empresario.Lesca detalló que el encuentro con Benvenutto y el concejal de Gualeguay, Efraín Martínez Epele de Cambiemos, era porque el empresario quería comprar el predio donde actualmente está instalada su empresa Inprocil."Quedamos entre las 19.15 íbamos a hacer la reunión. Llegó Efraín a casa y hablamos durante unos 40 minutos, le contó lo mismo y Efrain le dice para esto lo mejor es que no se hable de dinero sino de patrimonio. El gobierno nacional tiene intenciones de hacer viviendas pero Gualeguay no tiene tierras y lo mejor sería un canje de terrenos para el municipio como una forma de pago de ese predio y que al municipio le vendría bien para hacer un banco de tierras para la construcción de viviendas. Ese fue el corazón de la reunión", aclaró el ex legislador."Lo acompañe hasta la puerta, se fue y nos quedamos charlando con Efraín para ver cómo lo iba a pilotear en el Concejo. Nunca más lo vi a Benvenuto", sentenció.En la oportunidad, Lesca dijo que tras la reunión, fue a comer con su hijo a un club y que estuvo con otros allegados. Comentó que recién se enteró de la desaparición del empresario, el domingo a las 17, y que se puso a disposición de la investigación."Yo lo único que he querido hacer es colaborar con la investigación, Benvenuto es un vecino de Gualeguay", remarcó.Y en esa línea, desmintió vinculaciones con el ex intendente de Luis Erro.