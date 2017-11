El crimen de Pedro Ruíz sin condenados: Todos absueltos por beneficio de la duda

Esperaba la absolución

Sin otras hipótesis

A hora de cumplirse siete años del brutal crimen del empleado jerarquizado municipal, Pedro Ruiz, ocurrido en el interior de su casa de calle Ituzaingó 80 de la capital entrerriana; el tribunal decidió este mediodía, absolver por el beneficio de la duda, a todos los acusados por el asesinato, supoEl trabajador jerarquizado del Concejo Deliberante de Paraná, fue asesinado en su habitación en la madrugada del 8 de noviembre de 2010.La fiscal Mónica Carmona había pedido la pena máxima de prisión perpetua para Clivio por el crimen de su marido, enmarcado como homicidio triplemente calificado. En tanto, debido a que una de las hijas de la mujer y el novio de la misma eran menores al momento del hecho, será el Juzgado Penal de Menores y Adolescentes el que decida sobre éstos. Además, en la jornada de alegatos se concedió el beneficio de la duda para Villalba.El tribunal integrado por Rafael Cotorruelo, Pablo Vírgala y Gabriela Garbarino, dio a conocer esta lunes la resolución de esperado juicio por el crimen de Ruíz y según pudo saberEl abogado defensor de Alejandra Clivio,y agregó que "cuando se analizan todas las pruebas y acusaciones, sabíamos que teníamos que llegar a esta absolución porque no había ninguna prueba contundente y ni siquiera indicios, para condenar tan gravemente a dos imputados.En tanto, la viuda de Pedro Ruiz que fue absuelta por el tribunal, tuvo un breve contacto con la prensa y sostuvo que la resolución del juicio "era lo que esperaba", señaló la mujer.Iván Vernengo, abogado de Luis Comelli, ex novio de una de las hijas de Pedro Ruiz, explicó a Elonce TV que "se cambió la acusación porque con la originaria, no se había podido probar nada en el debate y por eso, se intentó hacer un cambio en la acusación", indicó el letrado y agregó que "lamentablemente, tampoco se pudo establecer lo que ocurrió con Ruiz en este horrendo homicidio", consideró.El abogado remarcó que desde el principio, el Ministerio Público Fiscal "se mantuvo en la investigación de una sola hipótesis y no investigaron