Crimen en barrio Belgrano: Habló la madre del hombre brutalmente asesinado

Policiales Fue ejecutado el hombre encontrado muerto en su casa de Barrio Belgrano

La investigación

"Ustedes saben más que yo"

Hay pocos datos aún sobre el homicidio de Marcelo Rodríguez, el trabajador del Ministerio de Salud que fue encontrado asesinado ayer en horas de la tarde en el interior del barrio Belgrano de la capital entrerriana.La víctima era un hombre muy querido en su área de trabajo del Ministerio de Salud de la provincia. Cumplía funciones como administrativo en el área Despacho, y una vez conocido el suceso, varios empleados públicos lamentaron el deceso, al tiempo que destacaron las condiciones humanas de Rodríguez.La causa judicial por el momento apunta a una muerte violenta pero que no estaría vinculada con un robo. Ya que en la casa se encontró una computadora y otros elementos de valor, incluso se localizaron cerca de 40.000 pesos en efectivo que luego fueron entregados a la madre de la víctima.Si bien no se encontró el celular de Rodríguez, presumen que esto pudo haber ocurrido al solo efecto de borrar pistas o elementos investigativos.Quieren establecer con quién estuvo en las últimas horas del viernes porque al parecer por una aparente discusión, Rodríguez sufrió una feroz golpiza con una silla y otros elementos duros en la cabeza y el resto del cuerpo. No conforme con esto, el autor del crimen se tomó el trabajo de buscar un cuchillo y producir varios cortes.Se entiende que le provocaron una muerte lenta, para que sufriera.se contactó en la tarde de este domingo con Carmen, la madre de la víctima. La señora de 66 años aún no puede creer cómo perdió la vida Rodríguez. "Lo mataron como a un perro, y la verdad es que no se nada del hecho, ustedes saben más que yo de esta terrible situación que nos afecta y nos duele un montón", explicó la madre llorando."No sé mucho, solo sé que la Policía y la Justicia están investigando, y aún no caímos de lo que pasó. Nos puso muy mal este homicidio, y lo peor es que no sabemos por qué", resaltó Carmen.Lo recordó a Marcelo de la siguiente manera: "Era un muchacho muy bueno, lo querían propios y extraños, desde sus compañeros hasta los vecinos, no tenía problemas con nadie, por eso me llama la atención todo esto. Lo vamos a extrañar porque era una gran persona que no merecía morir así".Carmen también aportó otro dato que puede ser de interés a la causa. Ella vive a casa de por medio de la víctima. "Yo no escuché nada raro, él vivía en su casa, y nunca tuvo problemas con nadie, por lo que me sorprende todo esto", enfatizó.Su aporte, coincide con el resto de los vecinos, que dijeron a los investigadores policiales no haber visto o escuchado nada raro.