Acusado reconoció que tenía marihuana y cocaína para vender

Un hombre de 41 años, ex empleado de la Municipalidad de Paraná, reconoció en un juicio abreviado su responsabilidad en el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y aceptó cumplir la pena de cuatro años y un mes de prisión y pagar una multa de cinco mil pesos, que hará efectiva en diez cuotas.

El hombre, oriundo de Villaguay, fue detenido el 29 de noviembre de 2015, a las 17.25, en el contexto de un allanamiento que se realizó en su casa, en barrio Paraná XVI, de Paraná.



El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Ricardo Bonazzola, a pedido del fiscal Juan Malvasio, que solicitó la medida en la búsqueda de "todo tipo de armas de fuego y cartuchería" en relación a un legajo que tenía en desarrollo.

En este sentido, personal de la Policía de Entre Ríos, en cumplimiento de la orden judicial, se presentó en la vivienda, ocasión en que el ahora condenado intentó desprenderse de la droga arrojándola en una mochila negra al patio de un vecino. Significativa El Tribunal Oral Federal de Paraná, en su integración unipersonal por la jueza Noemí Berros, tuvo en cuenta, además del reconocimiento del acusado y de la prueba testimonial, que "la cantidad de droga hallada ?aunque no muy importante? es altamente significativa: casi dos kilogramos de marihuana y más de medio kilo de cocaína, lo que despeja cualquier especulación acerca de que pudiera tratarse de una tenencia neutra"; añadiendo en este sentido que "no puede soslayarse que se trata de dos especies diversas de estupefaciente, lo que se presenta prima facie como apto para abastecer una demanda de compra diversificada". Orden Para Berros "no hay dudas que el procedimiento de allanamiento" a la casa del acusado, que fue representado por Alberto Salvatelli, "fue actuado regularmente por la fuerza policial entrerriana, en cumplimiento de la manda judicial".

Así, entendió que "se comprobó que, durante el desenvolvimiento de la diligencia, se produjo el hallazgo casual de sustancia estupefaciente (marihuana y cocaína) en las circunstancias que el acta consigna. Ello determinó la intervención del personal de Toxicología y, luego, la declaración de incompetencia de la justicia ordinaria y el avocamiento del juez Federal de Paraná, territorial y materialmente competente". En crudo La magistrada consideró que "la marihuana se presentaba en dos ladrillos y dos trozos de sustancia vegetal compacta y la cocaína en bolsas de sustancia en polvo y también en forma prensada; esto es, la droga se hallaba aún sin fraccionar ni acondicionar en dosis para su venta e incluso estaba toda aún en una mochila, en la que seguramente fue trasladada hasta la casa luego de su adquisición" a lo que sumó que "el imputado tenía en su poder varios envoltorios de nylon aptos para preparar cebollines de 'picadura' de marihuana y/o de cocaína y una balanza de precisión de mano, con aptitud para pesar objetos desde los 0,1 gramos, siendo ésta en consecuencia un instrumento útil para el pesaje de la sustancia a los fines de la preparación de dichos 'cebollines' en dosis para consumo y consiguiente colocación en el mercado minorista". Defensa En el comienzo de la investigación, al momento de su declaración indagatoria, el acusado se abstuvo de declarar, y en una ampliación, negó los cargos, ocasión en la que afirmó que "no vendía drogas", añadiendo que "trabajaba en la Municipalidad de Paraná desde hace 20 años y que lo que ganaba le alcanzaba para vivir".

También sostuvo en su defensa que "la Policía ingresó a su vivienda sin testigos, que él estaba acostado y que su hijastro de 18 años los dejó pasar. Afirmó que no es cierto lo que dice el acta. Dijo que el allanamiento dio negativo y que, como una hora después, cuando estaba oscureciendo, lo llevaron a la casa lindera donde encontraron la mochila, cuya pertenencia negó. Insistió en que, en su casa, no encontraron nada". Fuente: (El Diario).-