Definieron que el martes 21 se inicia el juicio oral a la banda de Los Monos

Tras varias dilaciones y cruces de criterios entre las distintas partes intervinientes, else iniciará el próximo martes 21 de noviembre en el flamante Centro de Justicia Penal ubicado en Virasoro y Mitre, en Rosario. Así lo dispuso el juez de Sentencia del viejo sistema penal, Julio Kesuani, quien como encargado de los tramos finales de la organización del proceso ayer emitió un decreto en el cual establece las particularidades que tendrán las audiencias, que se extenderán hasta marzo de 2018 aunque se suspenderán durante el primer mes del año próximo a fin de respetar la feria judicial.En los primeros días de octubre, Kesuani había dado por finalizada la instrucción de la causa 913/12 que se inició el 8 de septiembre de 2012 con el, hecho aún impune, y que derivó en la investigación a la banda nacida en las calles del barrio Las Flores y la villa La Granada, una organización que desde principio del siglo XXI apareció una y otra vez en las páginas de los diarios asociada principalmente a laentre otros graves hechos. Así, tras una discutida investigación llevada adelante por el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna,se sentarán en el banquillo de los acusados.La confirmación oficial de la fecha del juicio se conoció al terminar la jornada judicial de ayer en una resolución que establece dos puntos escenciales del trámite: en primer lugar el desdoblamiento o "separación de juicios" por temas tal como lo habían pedido los defensores de los principales acusados más allá de que se trata de un único y solo proceso para el cual en su primera parte. En ese sentido, el 21 de noviembre se dará inició a las audiencias con la lectura de elevación a juicio y se seguirá con los alegatos de apertura vinculados solamente a la imputación por asociación ilícita que les compete a los 25 imputados.Esa parte del juicio se extenderá hasta el 28 de diciembre, cuando el mismo ingrese en un receso por la feria estival, y se reanudará el 5 de febrero y hasta terminar con las audiencias en las que se tratarán lasy que son los denominadasEn ese sentido, ayer algunos defensores plantearon que en el marco del acuerdo al que se arribó para iniciar el juicio se contempló que en las audiencias a realizarse el próximo año, es decir las vinculadas a los crímenes, no sea obligatoria la presencia de todos los imputados en la nueva sala de audiencias del complejo de Virasoro y Mitre sino sólo la de aquellos que están implicados en los mismos, permitiendo de esa manera brindar una mayor seguridad al desenvolvimiento del proceso.En cuanto a los aspectos organizativos, ayer desde la Oficina de Gestión Judicial se informó que tal cual lo establecido días atrás en el marco de las conversaciones mantenidas por el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein; su par de Seguridad, Maximiliano Pullaro; autoridades del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial junto a los jueces que integrarán el tribunal que llevará adelante las audiencias (Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga), las jornadas se extenderán los lunes y miércoles en doble turno (mañana y tarde), los martes y jueves sólo por la mañana y los viernes "se usarán como comodín de acuerdo a las circunstancias del juicio"., aunque estos últimos son competencia de la Justicia Federal y serán juzgados en otras instancias. El fiscal Gonzalo Fernández BussyAdemás, el propioserán parte del proceso luego de que se admitiera el pedido de su defensa de discutir sus conductas en este plenario más allá de que sus procesos tardaron en resolverse porque estuvieron prófugos tres años.: Angel Albano Avaca, Gustavo Daniel "Gula" Pereyra, Guillermo Rubén Cardini, Cristian Hernán Floiger, Juan Angel "Pajarito" Delmastro, Sergio Blanche, Omar Angel Abraham Lescano, Eduardo Anacleto Enríquez, Diego Javier Cárdenas, Roberto Mariano Otaduy, Germán Horacio Herrera, Waldemar Raúl Gómez y Juan José Raffo.Respecto de los crímenes que se juzgarán en las audiencias a iniciarse el 5 de febrero, el orden establecido a priori indica que se empezará por el ocurrido en la esquina de avenida Francia y Acevedo, frente al Centro de Distrito Sudoeste, el 28 de mayo de 2013, y que les costó la vida a Nahuel Fabián César; su madre, Norma Beatriz César, y un amigo de ellos, Eduardo Marcelo Alomar. Todos fueron emboscados por motociclistas que los confundieron con familiares de un tal Milton, quien por entonces se creía era quien había matado dos días antes a Claudio "Pajaro" Cantero frente a un boliche de Villa Gobernador Gálvez.En este triple crimen el principal acusado es "Monchi" Machuca, quien aparece como el autor intelectual del fatal ataque de cuyo resultado, según escuchas telefónicas que obran en el expediente, fue informado casi en tiempo real por el ex policía Juan Angel "Tiburón" Delmastro.Por su parte, "Guille" Cantero, Leandro Vilches, Emanuel Chamorro y Andrés Edgardo "Gitano" Fernández serán acusados de participar en el planificado asesinato de Diego Demarre, dueño del boliche de Villa Gobernador Gálvez frente al cual acribillaron a tiros a "Pájaro" Cantero, por entonces indiscutible líder de Los Monos. A Demarre lo ultimaron a balazos en la esquina de Seguí y Maipú el 27 de mayo de aquel año cuando llegaba a su casa desde Tribunales, donde pretendió desligarse del crimen ocurrido horas antes.Finalmente, se juzgará el crimen de la adolescente Lourdes Cantero, baleada el 14 de mayo de 2013 cuando estaba en su casa de Conscripto Bernardi 6374 y una ráfaga de metralla perforó las paredes y ventanas porque, según escuchas en poder de la acusación, "Machuca se enteró que allí vendían drogas y ese domicilio estaba muy cerca de un bunker de la banda".Once de los acusados originalmente en la causa de Los Monos admitieron su pertenencia a la asociación ilícita mediante un procedimiento abreviado que fue homologado en octubre de 2015 por los jueces Edgardo Fertitta, José Luis Mascali y Julio Kesuani. Por lo tanto no llegan a esta instancia de juicio. Se trata de Patricia Celestina Contreras (madre de "Pájaro" y "Guille"), Hernán Bustos, Mariano Ruiz, Angel Villa, Norberto González, Luciano Ramos, Miguel Angel Vilches, su hermana Gisela y su madre Susana Alegre, Juan Domingo Ramírez y el policía Marcelo "Chavo" Maciel.