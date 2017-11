Caso Benvenuto: se realizan allanamientos en ciudad de Gualeguay y zona rural

En este sentido, los gualeyos se despertaron con sendos operativos, con un importante despliegue policial, "a destacadas figuras públicas de la ciudad, entre los que se encuentran ex funcionarios y reconocidos profesionales de la ciudad", indica Gualeguay 21.



Según trascendió, serían una decena de allanamientos solicitados por el Fiscal Agustín Gianini y dispuestos por la Jueza de Garantías Alejandra Gómez, en la búsqueda de elementos que podrían estar vinculados a la causa, como celulares y vehículos.



Al mismo tiempo, de acuerdo a fuentes policiales, se estarían revisando, también con instrucción judicial, diferentes establecimientos rurales ubicados al norte del departamento Gualeguay y otros en otros departamentos.



Este sábado se sumó el helicóptero y personal de la Policía Federal que llegó para asistir en las investigaciones.



Por último, según fuentes federales, se estaría siguiendo una nueva hipótesis, la cual trataría sobre un secuestro que no pudo completarse satisfactoriamente, sino que se complicó, aunque no se pudieron obtener más datos sobre el asunto. Igualmente, más allá de los operativos, Benvenuto sigue sin aparecer y no hay información que augure el esclarecimiento del caso, indica el medio de esa ciudad.