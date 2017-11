Citaron a declarar a Agustina Kämpfer:pidió postergación porque recién fue madre

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria, sin ordenar su detención, a Agustina Kämpfer, exnovia del exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y a otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícito (Juan Carlos López y Alejandro Vandenbroele), mientras que durante la jornada de hoy indagará al exministro de Economía y al otro detenido José María Nuñez Carmona, informaron fuentes judiciales.





No obstante, hasta tanto el magistrado se expida sobre ese pedido, la ex pareja de Amado Boudou continúa convocada para el próximo miércoles a las 11 a prestar declaración indagatoria.



"Hemos presentado toda la documentación del préstamo, el préstamo está documentado y lo devolvió en diez pagos bancarizados y contabilizados después en sus declaraciones juradas del 2013", justificó su abogado en declaraciones a los periodistas que aguardaban el traslado de Boudou al despacho de Lijo.



Según la acusación, el departamento se compró con 90 mil dólares que los acusados dijeron fueron un préstamo de Sebastián Boudou, hermano del ex funcionario, y con 30 mil dólares de ahorro de Kämpfer.



Para peritos de la Corte Suprema que entregaron un peritaje el 10 de octubre pasado, se probó que Sebastián Boudou vendió un departamento en Martínez por ese valor ocho meses antes de la compra del de Kämpfer.



Pero, para los analistas, no se probó que ese dinero de Sebastián Boudou haya sido el que usó Kämpferen la compra del departamento porque no se firmó documento alguno para dejar constancia de ese préstamo.



Además, la pericia concluyó que la periodista tampoco tenía capacidad económica en ese entonces para juntar los 30 mil dólares restantes.



En tanto, en declaraciones al canal Telefé que realizó esta mañana luego de que trascendiera la noticia de la detención de Boudou, Rafael Cúneo Libarona, descartó la posibilidad de que su defendida corra la misma suerte que el ex vicepresidente y ex ministro de Economía.



"Yo descarto la posibilidad (del arresto de Kämpfer) pero la decisión no es mía, ojo; y yo respeto mucho a los jueces y fiscales, pero hablar de Agustina, en una causa de enriquecimiento ilícito con todo el entramado que tiene, es hablar de algo muy pequeño", añadió Cúneo Libarona.



El letrado afirmó que "a todos nos sorprendió" la detención de Boudou formalizada este viernes por la Prefectura en su domicilio de Puerto Madero; y que Kämpfer-quien también es investigada en la causa por la compra de una revista y de un departamento-, mostró en la Justicia "documentos que acreditan que pidió un préstamo al hermano de Boudou y que ese dinero fue devuelto". "Todo está bancarizado y figura en las declaraciones juradas", sostuvo el abogado.



Kämpfer se separó del exvicepresidente hace tres años.