Rechazaron pedido de excarcelación de Boudou y fue trasladado al penal de Ezeiza

El juez Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación de Amado Boudou, que fue trasladado al penal de Ezeiza. El magistrado también denegó el mismo pedido a José María Núñez Carmona, que también fue apresado.



La defensa de Boudou había elevado el pedido del ex vicepresidente porque consideraba que la detención no se correspondía con el avance de la causa, y sobre todo porque el fiscal Jorge Di Lello no había pedido su detención.





En el texto de su fallo Lijo expone que "no correspondería conceder en este caso la excarcelación pretendida" a raíz del máximo de pena previsto para los delitos que se le imputaron. Sumando que además "es necesario analizar la particular situación del imputado para ver si entre sus condiciones personales existe algún indicio que permita suponer la existencia de los riesgos procesales alos que hace alusión el art. 319 del C.P.P.N., es decir, si podría darse a la fuga oentorpecer el proceso de la presente causa".



Boudou fue detenido este viernes por la mañana por orden del juez federal Ariel Lijo por entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita.



Junto con Boudou también fue detenido su ex amigo y socio Núñez Carmona, en el marco de los mismos hechos, según se desprende del expediente en el que el ex vicepresidente kirchnerista es investigado por el delito principal de "enriquecimiento ilícito".



Boudou fue considerado parte de una "asociación ilícita" que, además de Núñez Carmona, también integraron -según el juez- Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López, y cuyas ramificaciones rozan a su ex pareja Agustina Kämpfer, aunque esta tarde en su indagatoria, él insistió en desvincularla.



Al ser indagado, Boudou recusó al juez por su "arbitraria" detención: "Jamás obstaculicé ni obsté de ninguna manera para trabar las investigaciones; lejos de ello, siempre aporté mi punto de vista y mi presencia estando a derecho".



"La detención de la que fui objeto esta mañana es ilegal y arbitraria, vulnerando el estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la Constitución de nuestro país en forma grosera", dijo Boudou.



Añadió que "el juez a cargo de este juzgado ha perdido la objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura. Y esto ya es público y notorio para el conjunto de la población argentina. Para los que sostienen ideas como las mías y también aquellos que son opositores políticos".



Boudou permaneció tras prestar declaración en la alcaidía de tribunales, mientras declaraba su amigo Núñez Carmona, y por la noche fue llevado a la cárcel de Ezeiza a donde arribó apenas pasadas las 20:30.