Continúan buscando a Benvenuto: Aseguran que hay nuevas líneas investigativas

Continúa la búsqueda de Omar Benvenutto, el empresario que viajaba rumbo a Mansilla, una localidad que está a 70 kilómetros de Gualeguay. Durante la tarde del domingo pasado, se encontró su camioneta, que estaba ubicada sobre la Ruta 12. El vehículo fue hallado cerrado con llave, mientras que en su interior solo se encontró un celular Nextel, que Benvenuto solo usaba en Buenos Aires.



Si bien no hay novedades del hombre, dieron a conocer avances de la investigación. Se supo que los informes requeridos a las empresas de telefonía indican que su celular está fuera de servicio, lo que podría indicar que está en modo avión, apagado o roto. Además, no hizo ninguna llamada ni envió mensajes de texto. Su última conexión en Whatsapp es del viernes a las 21.08.



Acorde a las últimas comunicaciones y testimonios recepcionados en la Fiscalía, se interceptaron las llamadas de tres líneas. También se ingresó a la cuenta asociada al celular, pero estaba inactiva y tampoco tenía habilitada la ubicación geográfica.



Asimismo, se pidió a Interpol que declare alerta amarilla y se solicitó información respecto de los últimos movimientos que realizó en cuentas nacionales e internacionales. En ese sentido, se constató que no salió del país.



Por otra parte, se analizan las cámaras de seguridad para poder conocer qué trayecto realizó en su viaje a Mansilla.



Se chequearon también las redes sociales, pudiendo establecer pertenencias de perfiles. Se recabo información del entorno y se vincularon relaciones, ya que se está investigando a una ex pareja oriunda de Paraguay, indicó Dirección de Inteligencia Criminal.



En tanto, en las inspecciones realizadas en los sitios frecuentados por Benvenuto se inspeccionaron los vehículos que utilizaba habitualmente, tanto en Gualeguay como en Buenos Aires. En una coupe Mercedes Benz se localizó un arma de fuego, chequeada por el REPAR, que estaría a nombre de Omar Benvenuto.



Se realizaron entrevistas a familiares y personas del círculo del desaparecido y se concretan vigilancias en puntos específicos que surgen de la investigación.



Desde la fuerza policial indican que surgieron nuevas líneas investigativas.