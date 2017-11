Boudou recusó al juez, pidió su excarcelación y habló de detención "arbitraria"

Política Detuvieron al exvicepresidente Amado Boudou

El ex vicepresidente Amado Boudou concluyó su declaración indagatoria. Dijo que su detención fue arbitraria, señaló que le sorprende que "después de tantos años de investigación presentando escritos y estando siempre a derecho dando explicaciones" lo detengan "de esta manera", y pidió la nulidad de la detención por "no estar fundada". Además, recusó al juez Ariel Lijo por imparcilidad y pidió su excarcelación.Boudou fue llevado a la alcaidía de los Tribunales y ahora declara su socio José María Núñez Carmona.En tanto, sostuvo que va a seguir declarando cuando la causa tenga un juez natural imparcial.El clima en el juzgado era muy tenso. Lijo quiso explicarle que lo detuvo por el precedente que sentó la Cámara Federal con el caso De Vido, pero Boudou lo interrumpió y le dijo no hacía falta que le explique nada.En su relato vinculó su arresto con la denuncias contra Lijo en el Consejo de la Magistratura. "Es una arista importante", dijo, y despegó a Agustina Kämpfer de la acusación de lavado de dinero por la que fue preso.Boudou fue detenido esta mañana. Según Lijo, se presume que conserva "relaciones residuales con actores" poderosos que "podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional"; es decir, ayudarlo a fugarse, y porque además tiene "poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso".Por otro lado, la ex novia de Boudou Agustina Kämpfer fue citada a indagatoria como imputada en la causa. Deberá declarar ante Lijo en Comodoro Py el próximo 8 de noviembre. También Juan Carlos López y Alejandro Vandenbroele, supuestos testaferros del ex vicepresidente, deberán presentarse el 7 y 9, respectivamente, todos a las 11 de la mañana.