Espejo de agua en el Acceso Norte provocó un vuelco y un despiste

Paraná Conductor se desbarrancó con su auto y terminó varado en una zanja

En la lluviosa jornada de este jueves se registraron varios accidentes automovilísticos en la capital entrerriana. Afortunadamente en ninguno de ellos hubo que lamentar heridos, sólo daños materiales.El Acceso Norte de Paraná fue escenario de dos hechos ocurridos durante la mañana.Según pudo saber, el conductor de un Renault Fluence que transitaba hacia Paraná, se topó con un gran charco de agua, lo cual lo desconcentró e hizo que perdiera el control del vehículo. En el desvío, pasó por encima del guardarrail, siguió haciendo trompos hasta que terminó del otro lado de la autovía en sentido contrario al que se dirigía.Afortunadamente, el hombre no resultó lesionado, y de acuerdo a su relato, se llevó un gran susto cuando no pudo controlar el vehículo. Fue tan grande la sorpresa cuando se encontró con el espejo de agua, que dijo no recordar qué pasó en los pocos segundos en que se produjo el despiste. El vehículo sufrió importantes daños en el lateral derecho y la rotura de las cuatro ruedas.En el rodado se dirigían, con destino al centro de Paraná, dos jóvenes junto a su madre. Pasando el desvío hacia el Acceso, "en un sector donde hace años se genera siempre un gran espejo de agua, el auto perdió el control, rompió el guardarrail y se cruzó de carril" para terminar tumbando, explicó un familiar. Además dio cuenta que en esa mano "venía un camión que pudo frenar a tiempo"."Gracias al cinturón de seguridad", los tres ocupantes del Ka salieron ilesos.Desde la policía solicitaron circular por precaución, no sólo en esta zona de Paraná, sino también dentro de la ciudad y las rutas.