Familiares de joven asesinado se niegan al juicio abreviado para el homicida

Los familiares de Laureano Bonda , el joven apuñalado al frenar una discusión, se manifestaron en los Tribunales de Paraná para ratificar su rechazo al juicio abreviado para el homicida, Sandro Emmanuel Ortega, de 21 años."Está claro que este muchacho Ortega fue el asesino y con la familia tomamos la decisión de pedirle al fiscal que no haya juicio abreviado en este caso, porque con esta nueva modalidad de juicio abreviado, pareciera que la vida no tiene valor. Yo le pregunto a jueces y fiscales, que si a ellos les tocaría pasar por esto con un familiar de ellos, si pedirían los mismos montos de pena que están pidiendo para este caso", apuntó ante, el abogado querellante, Sergio Patcher.Laureano Bonda murió el 17 de julio pasado a la noche, tras ser brutalmente apuñalado por la espalda cuando pretendió intervenir en una discusión con familiares de la ex novia de su cuñado. El hecho se registró en una vivienda de calles El Resero y Clark del barrio La Floresta, en Paraná."Según lo que supimos, se habla de diez años por un homicidio simple, siendo que por la muerte de Laureano, el caso roza la alevosía porque incluso fue muerto por la espalda sin posibilidad siquiera de defenderse. El asesino tiene posibilidades de acceder a un abogado que lo defienda, pero qué posibilidades tuvo Laureano de defenderse, ninguna", apuntó el querellante.En la oportunidad, también denunció las actuaciones de los fiscales intervinientes en la casusa, ya que según expuso, el homicida estuvo preso en la unidad penal de Paraná pero por problemas de conducta, lo habían trasladado a Victoria. "Vencido el plazo de la prisión preventiva, el fiscal dispuso la prisión domiciliaria, cuestión que también nos preocupa porque no puede ser que se lo premie de esa manera, que esté al cuidado de su mamá", remarcó Patcher.En tanto, Juliana Beloso, quien era la pareja de Bonda, ante Elonce TV dijo estar "muy triste". "Más cuando me entere que estaba en la casa (por Ortega), al cuidado de la mamá. Porque para mi tendría que estar preso ya que por su culpa, yo me quede sin marido y mi hija sin un padre", lamentó la mujer.El joven Bonda tenía 22 años y era profesor de fútbol infantil en barrio San Martín de Paraná. Muy querido en el barrio, y amigo de grandes y chicos.