Una niña ingresó sin vida a un centro de salud de Paraná

Momentos de tensión y tristeza se vivieron esta mañana en el Centro de Salud Oñativia (ex Corrales) de la capital entrerriana.



Una niña de 11 años ingresó poco antes de las 8 al nosocomio sin signos vitales. Los médicos de la guardia realizaron rápidamente las maniobras para intentar reanimarla, pero no pudieron revertir la situación.



Sobre las causas del deceso, el doctor Nicolás Roldán, director del establecimiento, confirmó a Elonce TV: "Revisamos su historia clínica y había sido tratada en el hospital San Roque y en el centro salud Santa Lucía, también era beneficiaria del Programa Federal de Salud diseñado para personas con discapacidad y que demandan tratamientos por enfermedades crónicas".



La menor tenía domicilio en calle Rancillac de esta ciudad, pero cuando ocurrió el hecho se encontraba en la casa de un familiar, cercano a tres cuadras del centro de salud.



Desde el centro asistencial se requirió la presencia de las autoridades policiales y judiciales pertinentes, en tanto que el cuerpo forense determinará las causas del deceso.



No obstante, se adelantó que la pequeña "podría tener alguna enfermedad previa de base". Elonce.com