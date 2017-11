"No lo vi, lo toqué y lo tumbé", dijo conductor que colisionó a motociclista

Por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, colisionaron un automóvil Honda Fit y una motocicleta de 110cc en las inmediaciones a la rotonda cercana al monumento a Urquiza, en la zona conocida como El Rosedal, en Paraná.Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte, demandó atención médica por un fuerte golpe en las costillas, posiblemente una fisura, y debió ser trasladado al Hospital San Martín de esta ciudad.En la oportunidad, el conductor del vehículo, ante, reconoció que no vio al motociclista y que no pudo evitar chocarlo."Yo venía circulando por Mitre, cuando se apareció un chico en una moto y lo choqué, lo tumbé -reconoció. Estimo que salió por Alameda, y dobló, no para tomar la rotonda, sino para bajar por la bajada del Rowing"."No lo vi, a lo mejor venía una poco rápido, no alcancé a frenar y lo toqué. Fue un golpe bastante fuerte cuando cayó. Estaba dolorido porque tenía un golpe en las costillas", rememoró el conductor."El que se lleva la peor parte, siempre es el de la moto. Son golpes duros", reafirmó.