Seguirá en la cárcel mujer condenada por explotación sexual de personas

Foto: Jueza Noemí Berros

La jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, decidió ayer "no hacer lugar a los pedidos de semidetención y prisión discontinua efectuados por el Defensor Oficial" solicitado para Claudia Beatriz Battig, que lo requirió para cuidar a su padre anciano. La mujer fue condenada el miércoles 15 de abril de 2015 por el Tribunal Oral Federal de Paraná, puesto que en un juicio abreviado aceptó cumplir la pena de cuatro años de prisión, de cumplimiento domiciliario, y multa de 12.500 pesos, por los delitos de Captación, traslado y acogimiento de personas con fines de explotación sexual, en concurso real con el de sostenimiento, administración y/o regenteo de locales y/o casas de tolerancias, instalados con ese objetivo.



La decisión de la magistrada tuvo en cuenta el "informe técnico criminológico (Desfavorable), el dictamen del Ministerio Público Fiscal (también Desfavorable) y fundamentalmente la circunstancia de que los institutos cuya aplicación se interesa conllevan un máximo grado de confianza y de autodisciplina, -que por cierto no se verifican en el presente caso- es que corresponde rechazar los pedidos de semidetención y prisión discontinua efectuados por el Defensor Oficial".



El "máximo grado de confianza y autodisciplina" que la jueza entendió "no se verifican en el presente caso" tienen su antecedente en las sucesivas transgresiones al régimen de prisión domiciliaria, que cesaron con decisión del Tribunal, que el 7 de junio de 2017 resolvió "revocar la prisión domiciliaria que se halla gozando la condenada Claudia Beatriz Battig en su domicilio de la localidad de El Pingo, provincia de Entre Ríos y disponer el alojamiento definitivo de la nombrada en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná?". La decisión fue adoptada "en función de sucesivos incumplimientos a la modalidad de cumplimiento que le fuere asignada al ser condenada". Incluso, posteriormente, la revocatoria del beneficio tuvo una confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 4 de octubre de este año resolvió "rechazar el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público Oficial".



Battig fue condenada en un juicio abreviado, en el que reconoció que era la propietaria de los prostíbulos Bunda Preta, de Sauce Montrull, y La Parada del Gauchito, lugar que luego cambió su nombre por Tu Lugar, de El Pingo. Allí, mujeres que eran captadas en Misiones eran sometidas, maltratadas y explotadas sexualmente. Battig violentó en numerosas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria.



Tal es así que el Fiscal recordó, ante el primer incumplimiento, que en una audiencia que se realizó el 30 de noviembre de 2016 ante Berros, quien en su rol de jueza de Ejecución le advirtió que "ante un nuevo incumplimiento, la próxima vez que no se encuentre presente en su domicilio será revocado el beneficio?".



Berros consideró un Informe Técnico Criminológico, cuyo equipo de profesionales consideró que "la interna debe continuar con su incipiente proceso reflexivo acerca del grado de consecuencias que tuvieron lugar sus conductas transgresoras, profundizando además, en el verdadero sentido del alcance de la ley en los diferentes aspectos de su vida".