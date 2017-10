Concordia: Hombre que mató a su ex esposa había dejado una carta

Sociedad Denuncian fallas del sistema de protección de víctimas de violencia de género

El fiscal José Costa comentó que desde un primer momento en que se conoció el femicidio de Inés Dri, personal policial se abocó a la búsqueda de Jorge Horacio Díaz.El funcionario judicial aclaró que - si bien había algunos testimonios de unos albañiles que se encontraban trabajando en la zona del río, los cuales daban cuenta que "lo vieron pasar y luego escucharon un disparo" - no se descartaba la posibilidad de que" haya sido una especie de distracción y que esta persona se haya fugado a otro lado".El operativo de búsqueda continuó con el correr de los días, hasta que finalmente en la jornada del pasado lunes, "Prefectura encontró el cuerpo en inmediaciones de donde supuestamente ocurrió el hecho, en las aguas del río Uruguay", detalló en declaraciones al programa "Con todo al Aire", de Radio 10, Concordia.Quién primero tuvo acceso al cuerpo fue el médico policial quien "constató que el cuerpo presentaba un disparo efectivamente en la sien y que todo indicaba que se había quitado la vida", aseveró el letrado.Por otra parte, se anexó a los expedientes de la causa una carta escrita por el femicida, "la cual si bien no tiene fecha se estima que pudo escribirla el mismo sábado antes de cometer los actos". La misiva la acercó un hijo de Díaz, donde se "dejaba entrever lo que pensaba hacer", por lo que se presume que "tenía un tipo de plan que pensaba efectivizar", precisó Costa.A modo de conclusión, el fiscal sostuvo que de acuerdo a su experiencia "no hay mucho más para agregar y no hay duda de que los hechos pasaron como se conocen", por lo que - a pesar de esperar la confirmación - el final de Díaz habría sido un suicidio.