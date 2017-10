Otorgan prisión domiciliaria a la joven que atropelló y mató a su novio rugbier

La Justicia otorgó hoy la prisión domiciliaria a Julieta Silva (29), quien atropelló con su auto y mató al rugbier sanrafaelino Genaro Fortunato (25), el 9 de septiembre a la salida del bar "La Mona".Luego de esta decisión, se vieron dos escenarios obvios y bien marcados en los tribunales de San Rafael, en Mendoza: por un lado, el abogado defensor Alejandro Cazabán se mostró conforme con el beneficio otorgado para Silva y por el otro, la tristeza de la familia Fortunato.Julieta Silva consiguió prisión domiciliaria mientras dura el proceso, tal como lo decidió la Justicia en una audiencia a pedido de la defensa, en la investigación de la muerte del joven sanrafaelino Genaro Fortunato.Además se dio un giro en la causa, ya que la imputación cambió de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía a una doble imputación alternativa: la investigación oscilará entre el homicidio simple con dolo eventual o el homicidio culposo agravado, ya que el juez consideró que "no hay dolo directo", es decir, que no fue intencional.La audiencia comenzó a las 9 y fue pedida por el abogado de la mujer de 29 años, quien apeló la prisión preventiva que mantuvo hasta esta mañana a la acusada presa en el penal de San Rafael.La prisión de Silva fue decidida por la fiscal Andrea Rossi, quien luego de las primeras investigaciones y de declaraciones de algunos testigos, la imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía.Ahora la investigación oscilará entre el homicidio simple con dolo eventual o el homicidio culposo agravado, ya que el juez consideró que "no hay dolo directo", es decir, que no fue intencional.

La muerte de Fortunato ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre, a la salida del bar La Mona, cuando Julieta Silva atropelló y mató al joven rugbier con su vehículo Fiat Idea.Aquella noche, según Rossi, Silva manejó unos 50 metros a la salida del bar, dio una vuelta en 'U' y "le pasó por encima" a su novio cuando se encontraba sobre el asfalto. La autopsia determinó que el joven murió por "aplastamiento de cabeza y cráneo".En tanto, un video a la salida del bar de los dos jóvenes fue determinante para este nuevo giro en la causa, ya que no se los muestra discutiendo -como se especula que ocurrió-, sino que inclusive se dan un beso.