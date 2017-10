Video: Hizo marcha atrás, atropelló a un playero y se dio a la fuga

Un automovilista atropelló a un playero, por causas hasta el momento no determinadas, y se dio a la fuga en una estación de servicio de la localidad cordobesa de La Calera.El dramático episodio se registró el pasado domingo en un predio de expendio de combustibles de la marca OIL y quedó filmado por una de las cámaras de seguridad.En el video se observa cómo el Toyota Corolla hace marcha atrás, embiste al joven trabajador y luego emprende su fuga.La víctima, Eduardo Martínez, de 31 años, contó que "estaba de espalda. Escucho el grito de mis compañeros, al auto no lo veo, y siento el golpe. Cuando logro pararme, me vuelvo a caer porque me dolía la rodilla y la cadera", señaló el muchacho.Según su relato, el automovilista no se encontraba cargando combustible, sino que estaba estacionado.El conductor fue identificado, y se encuentra a disposición de la Justicia; fue imputado de lesiones leves y no será detenido. En tanto que el vehículo fue secuestrado. (Cadena 3)

Automovilista atropella a playero y se fuga from cadena3 on Vimeo.