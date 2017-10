Denuncian en Paraná que un médico se equivocó al operar a un bebé

Los padres de un niño de un año y dos meses de edad denunciaron ayer ante la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas a un médico urólogo. Es por una supuesta fallida intervención quirúrgica al bebé. En la denuncia se dejó plasmado que la intervención quirúrgica se realizó el sábado 28 de octubre a las 10.20 en un sanatorio privado.



Los denunciantes sostienen que el médico salió de la sala de operaciones y les informó que la intervención en el pene del niño había salido bien, a lo que los padres, sorprendidos, le requirieron explicaciones sobre por qué lo había operado del pene si la operación debió realizarse en los testículos.



Los abogados Pablo Minetti y Boris Cohen informaron que se constituirán en querellantes en la investigación, mientras esperan la formal apertura de la causa, que se abrirá para determinar cómo sucedieron los hechos.



Los letrados precisaron que "al tomar conocimiento del hecho acompañamos a los padres a hacer la denuncia. Se trataría de una intervención quirúrgica a un bebé de un año y dos meses, en la que el médico habría equivocado el tipo de intervención que tenía que practicar. El profesional debía operar al infante de los testículos, sin embargo lo hizo del pene".



En relación a la investigación que se comenzará a sustanciar a partir de la denuncia, Cohen y Minetti expresaron que "tomamos conocimiento del caso hace muy poco. Esperaremos reunirnos con la prueba documental necesaria, que aportaremos al fiscal que intervendrá en la causa, para analizar los pasos a seguir". También fueron cautos a la hora de adelantar la calificación legal del hecho denunciado, que se subsumiría en el delito de Lesiones.



Según la denuncia, que recaerá en manos del fiscal en turno Gervasio Labriola, el niño padece de criptorquidia inguinal bilateral, cuadro que surgió del diagnóstico de su pediatra particular, que derivó al niño con el urólogo Roberto Elías, según publica El Diario.



De acuerdo a los términos vertidos en la denuncia, después de que se le realizaran al bebé todos los estudios pre quirúrgicos y de estar alrededor de cuarenta minutos en el quirófano, el médico les informó a los padres que "la operación del pene había salido bien, que incluso le había agregado algo de piel y que le hizo tres puntos".



Según los denunciantes, ante el reclamo que le realizaron sobre por qué había operado a su hijo del pene cuando debió hacerlo de los testículos, el médico "se puso nervioso y comenzó a gritar diciendo cosas raras".



En la denuncia también consta que el galeno habría sugerido al anestesista y a un médico de guardia, que se acercaron al escuchar los gritos, "vamos a mentir a la obra social, y vamos a decirle que el niño ingresó con una infección producto de que no podía orinar y por esa cuestión tuvimos que operarlo de fimosis y no de criptorquidia".



También se señaló que el médico atribuyó el supuesto error a su secretaria, quien le habría "pasado mal los papeles".



Los denunciantes sostuvieron que Elías les dijo que "ellos eran seres humanos y se podían equivocar, pero al mismo tiempo reconoció que era la primera vez que le sucedía". También añadieron que "en ningún momento nos recomendó hacer una consulta con una anestesista, cuestión que nos pareció muy raro ya que un niño como nuestro hijo de esa edad no puede brindarle los datos necesarios que él requiere para realizar la operación".



Los padres señalaron que el médico "en su discurso trataba de defenderse diciendo que esa patología era quirúrgica y que de todas maneras era necesario hacerlo, es decir (que) todo el tiempo se contradecía".



En la denuncia se adjuntó una copia de la ecografía que se realizó al niño y el diagnóstico dado por el propio Elías solicitando autorización a la obra social para que cubriera la intervención que no habría realizado.

