Prefectura halló el cuerpo del acusado de matar a su ex esposa

personal de Prefectura, que participó de la búsqueda, halló un cuerpo en el río, en zona de Playa Nébel. El jefe de la policía departamental Concordia, confirmó a Elonce TV que se trata de Díaz.



Hallazgo y confirmación: se trata de Díaz

"La pesadilla" que vivía Drí

La búsqueda del hombre se desplegó, desde este domingo, en la zona donde los canes de la policía perdían su rastro. Díaz se había hecho llevar hasta la zona de playa Nebel, por lo que se inició desde ese lugar, a modo sub acuático, por parte de los buzos tácticos del grupo COE de la ciudad de Paraná.Este lunes,"A las 19:20 recibimos un llamado del jefe de Prefectura Naval Concordia, poniéndonos en conocimiento del hallazgo de un cuerpo, en las aguas del río Uruguay. Se comunicó la información a Fiscalía, se le dio intervención a Criminalística que trabajó en el lugar. Se extrajo el agua del cuerpo, que había sido llevado a la orilla" y se realizaron las pericias de rigor, contó a, el jefe de la departamental Concordia, Marcelo Den Dauw.Asimismo,"En su bolsillo había un atado de cigarrillos, un encendedor y 25 pesos", detalló tras el hallazgo del cuerpo.Además, Den Dauw mencionó quePor disposición judicial, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial de Oro verde, para autopsia, mediante la cual se establecerá fehacientemente la causal de la muerte del hombre.Dri poseía un botón antipánico a raíz de la restricción domiciliaria contra su ex, pero no logró llegar hasta su celular para pedir auxilio e informar lo que estaba ocurriendo.Al respecto, Horacio Dri, hermano de la víctima, contó detalles de la pesadilla que vivía la mujer: Tres días antes de ser asesinada, había sido interceptada en la vía pública por el hombre, que intentó agredirla. En aquella oportunidad, la mujer accionó el botón antipánico, pero la justicia no ordenó la detención del sujeto."Nosotros esperamos que se haga justicia, que otra mujer no pase por lo mismo y que se pongan la mano en el corazón los fiscales y los jueces, no debemos sumar una más. El sistema falló. Quieren modernizarse con la tecnología pero en la práctica no funciona, tenemos que lograr que ninguna mujer pase por esto. El mismo fiscal conoce bien el caso, porque le tomó las denuncias y ahora está investigando su muerte, lo conoce desde el principio y espero que no duerma en los laureles este caso", agregó.