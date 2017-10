Forzaron puertas y violentaron la caja fuerte del Jockey Club de Gualeguaychú

El protesorero del Jockey Club de Gualeguaychú, Armando Viera, dijo que personas desconocidas ingresaron en las oficinas de la institución en el Hipódromo, forzaron tres puertas y con un soplete intentaron abrir la caja fuerte. Se desconoce por el momento si lograron apoderarse del dinero que había en su interior.



Viera manifestó que "el Jockey Club tiene un servicio de alarma contratado con una empresa local y a las 4,30 de la mañana me avisan que se había activado una de las alarmas pero que el personal ya se estaba ocupando. Una hora y media después, el personal que tenía que ingresar a trabajar me llaman que no querían entrar ya que la puerta estaba forzada y cuando llego a la sede voy al salón de la Presidencia donde está el tablero de la alarma y observó que habían tapado con poliuretano y trapos la chicharra de la alarma y, ya en el cuarto donde está la caja fuerte, observo que la habían forzado con un soplete".



De acuerdo a lo que manifestó Viera, "aparentemente no alcanzaron a abrir la caja fuerte, aunque lograron cortar un pedazo de chapa. Hemos llamado a un cerrajero para que proceda a la apertura y así verificar si se llevaron algo porque había bastante dinero".



Según un relató Viera, "para llegar hasta el lugar donde está la Caja Fuerte hay que atravesar tres puertas por lo que quienes ingresaron, conocían muy bien el lugar. Todas las puertas por las que accedieron fueron forzadas. Tenemos un sereno que afirma no haber escuchado nada, ya que su lugar de trabajo está a unos 80 metros de distancia. Sospechamos que quienes pudieron hacer esto sabían que en estos días se debían pagar sueldos a los empleados. Probablemente sea gente que es del ambiente hípico o que conocen como es el movimiento del Jockey Club". (Radio Máxima)