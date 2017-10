Denuncian precariedad en Juzgado que investiga desaparición de dos entrerrianos

Policiales Amplían la zona de búsqueda de concordienses desaparecidos en Corrientes

"Estuvimos en San Carlos y la causa no se mueve. Llevamos la ropa pero los perros rastreadores nunca aparecieron, nunca los mandaron, vemos que se desentienden de la búsqueda y siguen pasando los días. Ya pasó más de un mes y lo único que tenemos es la camioneta quemada", expresó Flavia Chapay, la esposa de César Miño.Cuando declaré en el juzgado de San Carlos "no tenían ni luz, me tomaron declaración en una notebook que la cargaban en la casa de un vecino y también le pedían Internet.. Estuve desde la mañana hasta las 12.00 de la noche, porque la computadora se les quedaba sin carga.", se quejó.. "Ellos son así; no les preocupa nada y nosotros queremos respuestas. No sabemos que más hacer, pedimos a la gente que no se olvide de ellos".Con el propósito de testimoniar lo que está denunciando, Chapay tomó fotografías de la sede judicial de San Carlos, donde se observa claramente cómo trabajan a la luz de las velas, publica El Sol.