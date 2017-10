Acusado de violar adolescentes intentó suicidarse antes de ser detenido

Causas por delito de grooming



En el marco de una investigación que se originó a partir de la denuncia de la mamá de un menor de 14 años fue detenido este viernes un hombre de 72 acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad en la ciudad de Balcarce (Buenos Aires).



El sujeto se había ido de su casa antes del allanamiento e intentó quitarse la vida tomando medicación pero fue hallado en un camino vecinal de esa localidad por personal policial y quedó internado.



El fiscal Rodolfo Moure le confirmó al portal 0223 que la causa fue calificada como "grooming", iniciación a la prostitución de menores, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual en grado de tentativa.



"A partir del allanamiento en su vivienda en la que secuestramos elementos que permitieron confirmar los hechos investigados solicitamos su aprehensión por razones de urgencia", explicó.



El jueves personal de la Sub DDI y de la Comisaría de la Mujer y la Familia allanó el domicilio del imputado -cuyos datos personales no se dieron a conocer- y secuestró una computadora, material pornográfico, y copias de unos mails en los que había coordinado el encuentro con las víctimas.

Más allá de la utilización de perfiles falsos en las redes sociales, el constructor y ex profesor utilizaba distintas estrategias para ganar la confianza de sus víctimas, siempre varones de entre 14 y 16 años.



"En estos casos y en otros que habrían ocurrido hace más de una década, el sujeto les decía a los menores que buscaran en algún banco de la plaza un regalo que les había dejado", explicó Moure.



Ese accionar se repetía, cada vez con una suma de dinero mayor hasta que coordinaba un encuentro en el que les proponía enseñarles a manejar o realizar alguna otra actividad en otro lugar.



En ese segundo encuentro cara a cara, ofrecía una mayor cantidad de dinero para mantener relaciones sexuales, en algunos casos a bordo del automóvil del imputado en zonas rurales del partido de Balcarce.



Cuando los efectivos arribaron a la vivienda del imputado, su propia familia denunció que no sabían nada de él y que iban a radicar una denuncia por su ausencia.



El misterio se mantuvo hasta este viernes a la madrugada cuando personal de Patrulla Rural lo encontró semi inconsciente a bordo de su automóvil.



El hombre quedó internado en el hospital municipal con custodia policial y una vez que reciba el alta será trasladado a la alcaidía penitenciaria de Batán.



La próxima semana será notificado formalmente de la imputación en su contra y podría declarar en Tribunales.

NA.