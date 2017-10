Le fracturaron la rodilla al intentar robarle la moto

Un joven de 22 años que iba desde su domicilio en Villa Adela hasta la casa de su novia, fue atacado por dos individuos en las primeras horas del viernes para robarle la moto.



Marcos relató cómo fue el ataque y el modus operandi de los delincuentes que apelan a todo tipo de estrategias para sorprender a los motociclistas.



Tras una delicada intervención quirúrgica practicada en horas de la mañana en el hospital Masvernat, la víctima se recupera de una tremenda lesión que le dejó una fractura expuesta de rodilla.



"Eran cerca de las cuatro, iba para la casa de mi novia porque ella salía de su trabajo de enfermera, después del segundo puente el de la vía en el acceso sur, me salieron dos tipos, uno de cada lado, el de la derecha me tiró una cubierta que pude esquivar mientras que el otro me quería pegar en el pecho con un `fierro`. Cuando esquive la cubierta, alcanzó a pegarme en la rodilla, el golpe me desestabilizó; quería bajar cambios pero no pude por el dolor y tuve que continuar en quinta hasta encontrar el policía que está en San Lorenzo y Diamante", dijo a EL SOL.



Marcos quiere alertar a los motociclistas, especialmente a la gente que va a trabajar. "Tengo una Corven 150 C.C, me dejaron un fractura expuesta en la rodilla, si me pegaban en el pecho o en la cabeza me mataban, yo fui manejando con la rodilla que me colgaba, así que le digo a la gente que va por la avenida Frondizi que tenga cuidado", recomendó.



El violento episodio le dejó severas secuelas en su pierna y le ocasionó un daño económico importante, "no sé cómo voy a quedar, yo soy mecánico, trabajo con mi abuelo porque él no puede hacer fuerza y, ahora, con esto estoy parado, dejaron a dos personas sin trabajar", señaló.



Por último, expresó que los delincuentes serían del asentamiento Frondizi y pidió a la policía hacer más operativos y controles en la zona, de lo contrario se puede lamentar la muerte de alguna persona.