Arrestaron a otro joven que amenazó al Presidente Macri en Twitter

Otro joven fue detenido por escribir un mensaje hacia el presidente Mauricio Macri en Twitter, que el Ministerio de Seguridad de la Nación consideró "intimidatorio". Según confiaron desde la cartera que dirige Patricia Bullrich, el hecho demandó una "exhaustiva investigación" para dar con el muchacho autor del tuit.



El muchacho de 20 años vive en la localidad bonaerense de José León Suárez y el 18 de agosto de 2016 escribió en Twitter: "Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)".



"No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia", aseguró la ministra Bullrich, luego de más de un año de investigación para resolver este caso.



A raíz de este hecho, personal de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Publicas de la Policía Federal, comenzó las pesquisas, que incluyeron intervención de líneas telefónicas y tareas de campo.



Los efectivos allanaron la vivienda y detuvieron al chico. En el lugar se incautaron tres teléfonos celulares, una notebook y documentación.



Intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, a cargo de la Dra. Alicia Vence, que ordenó la detención del involucrado.



Otro joven había sido detenido meses atrás y permaneció varios días recluido en el penal de Ezeiza, hasta que su madre salió a pedir que lo liberaran porque estaba recibiendo agresiones de otros internos. (Rosario 3)