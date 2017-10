Vecinos de Colonia Avellaneda, cansados del violento accionar de una familia

Un grupo de mujeres de Colonia Avellaneda se unieron para expresar su preocupación por el accionar de una familia que mantiene en vilo a varios vecinos de la localidad, y la falta de respuestas de parte de las autoridades, tanto policiales, como judiciales y comunales.Según contaron Silvia y Yamila, voceras de este grupo, "los Taborda no tienen códigos y no les importa que tengamos hijos chicos. Pasan a cualquier hora a los tiros, no podés salir a ningún lado, es insoportable, vas al kiosco y te están esperando, pasan en moto y te disparan".Mientras detallaba el accionar de esta familia, Silvia mostró auna gran cantidad de denuncias y exposiciones. "Hacés la denuncia y si bien a veces la policía te da una mano, otros veces no pasa nada", indica.Hace dos años hicieron una mediación, pero el acuerdo no duró demasiado. A los pocos días, la mujer fue al cajero con sus hijos y uno de ellos fue agredido por estos sujetos. "Capaz que un día podés salir, pero mañana o pasado se acuerdan y te agarran en cualquier lado", reseñó.Hace un par de días, una de sus hijas de 16 años fue atacada por integrantes de esta conflictiva familia cuando regresaba de hacer unos mandados. "Le dieron una puñalada y se salvó porque llevaba campera ya que esa noche hacía frío. Mis otros hijos no pueden ir ni siquiera al jardín". Hasta tienen un disparo en el parabrisas de la camioneta."Hay cámaras por toda Colonia Avellaneda y les hemos dicho que la miren pero nunca tenemos respuestas".Por su parte, Yamila manifestó que "la familia Taborda vive a una cuadra de la comisaría, del dispensario y del cajero, por eso no podemos ir a ningún lado, ni hacer nada. Uno de mis hijos tiene una parálisis en el brazo, está desnutrido y no puedo llevarlo a los controles" por temor a que le pase algo. Además contó que su hijo más grande "dejó de ir a la escuela porque cuando llegaba se metían adentro con tumberas y le disparaban, le rompieron los dientes, le partieron la nariz con un arma. Esto es insoportable"."Andan con armas a plena luz del día. A la hora que quieren dispararnos, van y nos tiran", agregó la mujer que teme por la vida de sus cinco hijos.Respecto a la respuesta de parte de la justicia, Yamila dio cuenta que "los fiscales cierran las causas por falta de pruebas, pero qué pruebas quieren, ¿que maten a alguno de los nuestros hijos?", cuestionó. "Si te tiran con tumberas, con lo que tengan".Las mujeres también fueron a hablar con el intendente de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizzotti, "pero no nos atendió, salió un abogado y nos dijo que lo tenía que arreglar la justicia. La policía nos dice que es la municipalidad la que los tiene que sacar porque ellos están intrusados en una esquina"."Nosotros somos gente de bien, y queremos vivir tranquilos", indicaron finalmente.