Cuestionan condena a ambulanciero por choque fatal: Audio del único testigo

Prisión efectiva para chofer de ambulancia que ocasionó seis muertes en choque

Es el único testigo del accidente. Se trata del médico que viajaba en la ambulancia que protagonizó el fatal choque en 2015. El médico Ariel Jaimes dijo estar "sorprendido" por la condena a cuatro años de cárcel contra Jorge Vera, quien conducía la ambulancia que, el 26 de agosto de 2015, protagonizara un trágico accidente que costara la vida a seis personas. El vehículo sanitario estaba realizando un traslado de un paciente desde Gualeguaychú a Paraná, quienes sufrieron graves heridas.El médico, quien también resultó con diversas heridas tras el violento impacto que protagonizara la ambulancia con una camioneta, expresó aque "es una condena injusta. Lo que menos esperaba, que es que condenaran a la persona que me salvó la vida. No sé cómo se hicieron las pericias. Me angustia mucho la condena a alguien totalmente inocente".Jaimes indicó que "fui citado a prestar declaración por la Fiscalía, pero como no pude acudir por razones laborales en la fecha a la que estaba convocado, nunca más me llamaron y después, durante el juicio, desestimaron mi testimonio. Ahora Vera se encuentra muy angustiado porque lo han culpado totalmente a él de lo ocurrido, y eso es totalmente injusto".