Acusado de abuso sexual acordó pena condicional

El ex conductor televisivo Hernán Bignasco, quien desde hace un año dejó de estar en la pantalla, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional por el delito de abuso sexual de dos menores de edad.En un juicio abreviado admitió haber cometido abusos contra una joven de 17 años entre los meses de junio, julio y agosto del año pasado y que también abusó de una adolescente de 15 años en septiembre.La jueza Paola Firpo homologó el acuerdo al que arribaron la fiscal Melisa Saint Paúl y los defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli.En caso de incumplir con alguna de estas pautas la sentencia se volverá efectiva, es decir, iría a prisión. El acuerdo fue aceptado por el representante del Ministerio Pupilar, Miguel Ángel Fernández, y también por las adolescentes., en sede policial y ratificada en los tribunales, por una adolescente que dijo haber sido manoseada durante un casting para una publicidad de ropa.Luegoreiterados en los meses anteriores, entre junio, julio y agosto, pero que no lo denunció antes por miedo.La chica de 15 años contó que fue contactada a través de la red social Facebook por una adolescente de 17 a la que conocía porque ambas concurrían a la misma escuela y que, presume, ya trabajaba para el animador.Luego de que la chica consultara con su madre, autorizó a su amiga a que le pasara su número de teléfono a Bignasco yBignascohasta la esquina de las calles Laurencena y Ramírez y desde allí las llevó a su casa. Iban Bignasco, la adolescente que hizo de nexo, la chica de 15 años y su madre.Pero, la propuesta cambió:y le pidió a la madre de la joven que se retirara.Ella no lo hizo pero salió de la casa mientras se realizaba la "entrevista". Allí, según el relato de la joven,en una situación que presentó como una prueba de actuación; luego le pidió que subiera a su habitación, en la planta alta de la casa, donde; y después la amenazó para que no contara nada, publicaEntre las pruebas que se recolectaron en la Investigación Penal Preparatoria se destacó la declaración de ambas adolescentes en Cámara Gesell, cuando, y el material que se logró extraer de los celulares de las chicas por parte del personal del Gabinete de Informática Forense, donde "constan conversaciones con el imputado que acreditan los dichos de la víctima".