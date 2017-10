El sacerdote Escobar Gaviria pidió el fin de su prisión preventiva

El cura Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado el 6 de septiembre último a la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de corrupción y abuso sexual de menores.



Los jueces evaluaron que existía el peligro de que se fugara y le mantuvieron la prisión preventiva, dictada el 21 de abril, hasta que el fallo quede firme.



Ahora, los defensores del sacerdote, que fue párroco de san Lucas Evangelista, de Lucas González, entre 2005 y 2016, plantearon un recurso ante la Cámara de Casación no sólo contra la condena en sí ?la defensa técnica, que ejercen Milton Urrutia y Juan Pablo Temón--, ya que entienden que se defendido es inocente y piden para él el sobreseimiento, sino que reprochan el mantenimiento de la prisión preventiva.



La Cámara de Casación Penal convocó a una audiencia para este viernes 27, a las 10, en Paraná, para debatir el planteo de los defensores del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de cárcel por cuatro gravísimos casos de corrupción y abuso sexual de menores, pero que pretende esperar la confirmación de esa sentencia en libertad.



En su fallo, el tribunal de Gualeguay también votó por la prórroga de la prisión preventiva, ante el riesgo de fuga de Escobar Gaviria.

"Encuentro razón en cuanto se afirma que el enjuiciado ante la concreta pena que se le impondrá, conforme lo merituado en el apartado anterior, por considerarla adecuada, proporcionada y merecida, de veinticinco años de prisión de cumplimiento efectivo, a lo cual debe adicionarse las accesorias legales del art. 12 C.P., podría fugarse", dijo en su voto la jueza Pivas.



En esa línea argumental, la magistrada señaló que Escobar Gaviria no cuenta con arraigo en el país y en la provincia, carece de asiento familiar, que su hermana vive en Medellín, Colombia; y que tenía acceso a viajes al exterior o lugares donde ocultarse.

Además, resaltó que Escobar Gaviria posee los medios económicos para, eventualmente, darse a la fuga: "Cuenta con los medios económicos (estipendios, recaudados en misa y donaciones que eran para él dijo la antes nombrada) como para abandonar permanentemente el país (cuenta con doble nacionalidad además) o bien permanecer oculto.



Se patentizó en el contradictorio oral, que no sólo cuenta con disponibilidad dineraria (recuérdense los fajos de billetes relevados fotográficamente por personal de Criminalística en un modular de la casa parroquial) sino que también se puso de manifiesto con los obsequios que traía del exterior, como los que también adquiriera aquí, muchos de ellos para los menores víctimas.



El dinero que les daba a los menores, entre otras circunstancias, para que se quedaran a pernoctar en la casa parroquial. O suma de dinero que buscaba y entregaba sin más a un fiel para que saldar una deuda.



También hay que adicionar, los innumerables contactos y feligreses seguidores que le permitirían hacerlo.

Como otrora, personas oriundas de Santa Fe, solventaran sus viajes a Colombia, bien lo podría ayudar a hacerlo en libertad hacia allí, a otro destino o bien a permanecer oculto. No es un dato menor que el mismo tiene disponibilidad de conducir vehículos. Posee tarjeta azul que lo habilita a hacerlo, aun siendo ajeno a la titularidad del rodado".

