Continúa la huelga de hambre en la UP Nº1 de Paraná

Más de 50 internos de la Unidad Penal N° 1 de Paraná se encuentran realizando una "huelga de hambre", protestando para exigir que la Justicia acelere sus salidas anticipadas de la cárcel. El de este miércoles, es el tercer día.



Solicitan en una carta dirigida a las autoridades que "se respete las salidas socio familiar, las laborales, condicionales, asistidas, los estudios criminológicos a tiempo". Acotan que se encuentran "en total abandono institucional y moral, lo que afecta también nuestro vínculo familiar".



Un interno que está cumpliendo una condena por homicidio hace ocho años y ya goza de una salida condicional, explicó a Elonce TV que el reclamo es porque "no están dando los beneficios a los internos que se encuentran encuadrados para los estudios". Dijo que un hermano suyo está en esa situación: "Mandaron los papeles al juzgado, tuvo que hacer seis meses de terapia, pasó ese tiempo y aún no le han dado una respuesta concreta. No hay una respuestas para la gente que podría recibir el beneficio de salidas familiares o socio laborales", dijo.



El interno aseveró que han realizado por nota, el reclamo a la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, aunque "no nos ha dado una respuesta concreta para nada".



El jefe del Servicio Penitenciario, José Luis Mondragón, indicó que hay diferentes hechos de indisciplina que impiden concretar la petición de los internos, por parte del Juzgado interviniente. "Pedimos que se revea, porque si bien algunas personas han tenido sus equivocaciones, también hay gente que viene haciendo las cosas bien, con conducta, con los requisitos que el Código (Penal) pide para gozar de un beneficio", dijo el interno a Elonce TV, al respecto. Elonce.com.