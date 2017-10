Murió un hombre que había sido "linchado" por supuesto abuso a una menor

Denuncia al 911 policial

Grave

Las claves del caso

Este miércoles, algunos minutos después de las cuatro de la mañana, murió en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen de Santa Fe, Santiago Borda, de 51 años, quien fuera atacado después del mediodía del miércoles 18 de octubre en su vivienda particular ubicada en adyacencias de la esquina que forman las calles Moreno y Aguado del barrio Santa Rosa de Lima.Ese día llegaron vecinos de la populosa barriada, llamaron a la puerta de la vivienda, pero como no recibieron respuesta alguna, ingresaron y la emprendieron a golpes, y a cuchilladas contra la humanidad de Borda, y para rematar la faena, incendiaron su casa, y recién después se fueron. Después se supo que el hombre estuvo sospechado desde la tarde del martes 17, como presunto autor de agredir sexualmente a una adolescente de 14, habitante de la misma populosa barriada.Los vecinos del barrio Santa Rosa de Lima que viven en Moreno y Aguado del barrio Santa Rosa de Lima, escucharon los gritos desgarradores de la víctima, seguido del incendio de la vivienda, y denunciaron el suceso a la central de emergencias 911.Minutos después llegaron policías de Orden Público y de Cuerpos, que ingresaron a la vivienda, rescataron a la víctima ensangrentada y la trasladaron en un patrullero con sirenas y balizas encendidas hasta el hospital Cullen, mientras simultáneamente, llegaron los bomberos hasta la vivienda siniestrada, y extinguieron el incendio.Borda, la víctima del ataque, fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, y luego lo sometieron a operaciones en el quirófano central y finalmente quedó internado en observación y en estado grave en la unidad de terapia intensiva, adonde agonizó hasta la madrugada de este miércoles, cuando falleció minutos después de la una de la mañana.Borda, fue atacado como consecuencia, de una historia que comenzó a escribirse en la tarde del martes martes 17, alrededor de las cinco de la tarde, cuando una adolescente de 14 atendió un llamado a la puerta de su casa, que también está ubicada en barrio Santa Rosa de Lima, y un vendedor ambulante que ella conocía, y quien la habría sometido sexualmente, publicóLa víctima, cuando llegó su madre, le narró la mortificación que sufrió a manos de su agresor, y entonces la mujer y su hija fueron hasta la Subcomisaría 2°, denunciaron el caso, que inmediatamente fue elevado a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, y luego derivado a la oficina de Trata de Personas y Violencia de Género, y ellos a su anoticiaron a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Alejandra del Río.El ataque a Borda seguido el incendio de su vivienda particular, fue investigado por el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Gonzalo Iglesias, como "tentativa de homicidio", aunque con la muerte de Borda esta madrugada, la caratula del caso será que se trata de un caso de homicidio en investigación de la identidad de sus autores.