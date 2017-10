Le balearon el frente de la casa por haber denunciado a un malviviente

Foto: Vaciaron el cargador de su pistola 9mm sobre el frente de una vivienda Crédito: Diario El Sol

Un sujeto a bordo de una moto, vació el cargador de su pistola 9mm sobre el frente de una propiedad ubicada en inmediaciones de calle Lieberman al 927, en Concordia, en represalia contra el dueño de casa que denunció al hermano del malviviente por haberlo asaltado y disparar contra un policía en la huida.



Al respecto, Hernán, el propietario de la vivienda baleada, explicó que él "había denunciado un robo y metieron preso a uno de los malhechores". "Pero, me encontré con el hermano por (avenida) San Lorenzo y me amenazó, me dijo que su hermano estaba preso por culpa mía. Y yo no había hecho denuncia", indicó.



Luego, denunció que ese sujeto le tiroteó la casa. "Era una pistola 9mm, por las cápsulas que quedaron dentro de la pared. Una de las balas atravesó la puerta de madera, así que pudo ser una tragedia. Por suerte estaba yo solo en ese momento". Sobre el agresor, dijo que "es mayor de edad y del barrio 90 Viviendas".



"Estamos con miedo, porque encima de que te roban, no podés denunciar porque vienen y te lastiman. Yo soy vendedor ambulante, ando todo el día en la calle vendiendo y, ahora, me siento inseguro, sobre todo por mi nene, mi nena y a mi señora", lamentó.



En cuanto a los hechos que desencadenaron el ataque a balazos, manifestó: "Yo iba por el hospital Ramón Carrillo, en mi moto, que es mi herramienta de trabajo, y me salieron dos vagos, me metieron adentro de una casa y me hicieron darles la llave de la moto, el celular, el dinero, me revisaron todas mis cosas, me tiraron la billetera al piso, me hicieron juntarla y yo, con miedo, los empujé a los dos y salí corriendo".



En su huida, dijo, "me topé con un policía en el Carrillo y cuando miramos, uno (de los delincuentes) venía en mi moto; entonces, el policía le dice que se baje de mi moto, pero se dio la vuelta y nos tiroteó al policía y a mí, eso fue hace dos o tres meses".



Tras esta acción, al menos uno de los malvivientes fue detenido, lo que habría desencadenado el ataque a balazos contra la casa de Héctor en venganza. (Diario El Sol)