Mataron cuatro ovejas y los condenaron a tres años de prisión condicional

Matías Larrosa y Martín Campoamor fueron sentenciados a tres años de prisión condicional por un hecho de abigeato cometido a mediados de año en la estancia "La Mañanita" sobre la Ruta 14, en el departamento Gualeguaychú.



Los condenados no tenían antecedentes y esto fue determinante al momento de la sentencia, la cual debía ser de cumplimiento condicional. La pena se acordó con el fiscal Sergio Rondoni Caffa y se convalidó en un juicio abreviado ante el juez de Garantías Guillermo Biré. Como ocurre con toda condena condicional, para que se tenga por "no pronunciada", los imputados no deberán cometer delitos por 4 años, porque en caso contrario cumplirán los 3 años de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho.



Larrosa de 28 años y Campoamor de 31, ingresaron el 8 de junio durante la tarde a un campo situado en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 14 y luego de caminar dos kilómetros llegaron a la estancia La Mañanita. De ese lugar sustrajeron tres ovejas, que mataron, evisceraron y trasladaron hasta el baúl de un Renault 9 que habían dejado sobre la ruta al borde del arroyo Ñancay.



Cuando trasladaban una cuarta oveja en una bolsa tipo arpillera, al pasar el alambrado divisor entre la ruta y el campo, fueron sorprendidos por la Policía que había visto el auto estacionado y las sospechas los llevaron a recorrer la zona. Los uniformados dan la voz de alto y los cuatreros intentaron darse a la fuga, pero Campoamor fue localizado rápidamente escondido en unos matorrales con la cuarta oveja ya sin sus paletas y cabeza.



Larrosa logró escapar, pero pudo ser identificado y su orden de detención llegó poco después. Ambos fueron imputados del delito de abigeato agravado y cuatro meses más tarde recibieron su condena.



Por otra parte, desde la justicia se ordenó el decomiso del Renault 9, una escopeta calibre 16, tres cuchillos, dos celulares, varias prendas de vestir y otros objetos como linterna, botas, balizas, que habían sido secuestrados en el procedimiento. (El Día)