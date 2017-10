Drástico vuelco en investigación por muerte de dos chicas salteñas

Yanina Nüesch de 16 años y Luján Peñalva de 19, fueron halladas sin vida el 17 de julio de 2012. Las dos amigas aparecieron muertas dentro de una finca donde se sembraba maíz en lo que se catalogó en aquel entonces como un "pacto suicida".



Ahora la causa acaba de dar un giro de 180° a partir de la afirmación de un foro de expertos en criminalística de los Estados Unidos que advirtió que las chicas fueron asesinadas.



Según detalló El Tribuno el informe que entregaron a las autoridades argentinas advierte que se realizaron "errores gravísimos en el procedimiento de la autopsia" realizado por el médico forense asignado por el Estado para la pericia.



El informe indica además que se determinó una data de muerte incorrecta con parámetros equívocos, así como también en la mecánica de la muerte, ya que se afirmó desde un primer momento que fue un ahorcamiento con las chicas a modo de péndulo, lo cual resulta físicamente imposible. El mismo perito de los Estados Unidos observó además posibles lesiones nuevas (de violencia) en el cuerpo de las dos chicas que no fueron consideradas por el forense de Salta.



Otro punto sobresaliente del informe que obliga a reabrir la investigación advierte que no hay indicios de que las chicas arribaran solas y caminando al lugar en el que se las encontró ya sin vida. Las huellas de pisadas halladas son insuficientes por su calidad y cantidad. Existe una huella de una persona no identificada, entre otras cosas. Afirman que posiblemente fueron llevadas en forma inconsciente por terceros, posiblemente hombres.



Un nuevo informe descarta de forma categórica el suicidio por falta de compatibilidad entre el largo de la soga, la altura de la rama y la altura de las chicas.



Frente a esta nueva evidencia los forenses propusieron la realización de un nuevo análisis de ADN a realizarse en Estados Unidos con el perfil genético hallado en la blusa de Yanina para determinar las características físicas del agresor, raza, sexo, altura.



Algo sorprendente es el hecho que ambas estuvieron recostadas o apoyadas en algún lugar por la forma y dirección de la mancha de sangre hallada en el pantalón de Luján, concluyeron.



Los expertos advirtieron que las dos jóvenes posiblemente fueron llevadas inconscientes por terceros hasta el lugar donde fueron encontradas sin vida.



El informe también advierte que la soga fue acomodada en la rama y en los cuellos de las víctimas, por el desorden que presentaban en este sector (cuello), lo cual no es compatible con una actitud suicida y mucho menos de adolescentes.



No es menor que no se hallaran cartas en el lugar del hecho.



Además se hizo hincapié en el posible uso escopolamina (burundanga) para adormecer a las chicas, droga actualmente muy usada por agresores de mujeres.



El informe descarta además y de forma categórica el suicidio por falta de compatibilidad entre el largo de la soga, la altura de la rama y la altura de las chicas. No pudieron haberlo hecho solas nunca, sin participación de otras personas o sin subirse a algún soporte, elemento ausente en el lugar.



Muchos indicios y elementos que se encuentran en la causa fueron analizados en el foro, entre estos los ADN masculinos, comunicaciones de Luján y una de las líneas de investigación más fuerte apunta hacia un sospechoso. No obstante, no se deben descartar otras líneas, asegura el escrito.