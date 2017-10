Perpetua para madre e hija por asesinar de 64 puñaladas a un empresario

Una mujer de 60 años y su hija de 40 fueron condenadas hoy a prisión perpetua, por haber asesinado de 64 puñaladas y "por codicia" a un empresario gastronómico al que le debían dinero que no podían devolverle, en un hecho que ocurrió en septiembre de 2015 en Rosario.La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 a Virginia Carolina Seguer y a su madre, Alicia Fernández, quienes fueron halladas culpables del homicidio agravado "por ensañamiento y por codicia" del empresario Diego Sarjanovic, con quien la primera mantenía una relación sentimental,La decisión de los jueces Patricia Bilotta, Delia Paleari y Gustavo Urrechu fue unánime y fue aplaudida por los familiares del empresario, que presenciaron la lectura del veredicto en los tribunales rosarinos.Sarjanovic desapareció el 4 de septiembre de 2015 y dos días después fue hallado asesinado de 64 puñaladas en un departamento del centro de Rosario que alquilaba la menor de las condenadas.Desde el inicio se sospechó que el crimen había sido cometido por Seguer, ya que la hermana de la víctima entregó a los investigadores un mail en el que ésta confesaba el hecho, detallaba que había sido durante una discusión y decía que su madre no había tenido nada que ver.No obstante para la Justicia fueron ambas quienes cometieron el asesinato, porque debían al empresario un dinero que no podían devolverle.Tras el fallo, el fiscal de la causa, Miguel Moreno, se mostró "satisfecho" y destacó que en línea con la acusación el tribunal consideró que ambas mujeres "tuvieron la misma responsabilidad penal"."Se trata de un homicidio agravado por ensañamiento y por codicia y el rol de la madre de ninguna manera estuvo direccionado a encubrir el accionar de la hija, sino que estuvo direccionado a contribuir al accionar que había iniciado su hija y el tribunal nos dio la razón", expresó Moreno a la prensa al término de la audiencia.De acuerdo a lo establecido en el debate, que comenzó en septiembre pasado, Sarjanovic - gerente de la firma MC catering- mantenía una relación comercial y afectiva con Seguer, a quien le había prestado dinero para un emprendimiento que inició con su madre y que fracasó.Si bien a lo largo del debate no pudo establecerse con precisión el monto de la deuda, el fiscal estimó que la víctima les había prestado a madre e hija entre "500.000 y dos millones de pesos"- "Quedó establecido que ambas habían contraído esa deuda y que la víctima reclamaba con insistencia su devolución", agregó Moreno.Con esa finalidad fue que la víctima se encontró con Seguer en el departamento que ésta alquilaba en el centro de Rosario, donde finalmente se cometió el asesinato."Fueron poseídas o gobernadas por la codicia", aseveró el fiscal el accionar de madre e hija y destacó que "las 64 puñaladas" que recibió el empresario "le produjeron una larga agonía y un sufrimiento innecesario"."Entendemos que Sarjanovic agonizó un lapso no menor a 12 horas", indicó Moreno al alegar ante el TOC 2, tras lo cual destacó que ambas mujeres "limpiaron la escena del crimen y luego intentaron escapar".De hecho Seguer y Fernández fueron detenidas un día después del hallazgo del cuerpo, el 7 de septiembre de 2015, cuando se trasladaban en un auto por la provincia de Córdoba.Por su parte los abogados defensores de Seguer y Fernández, Jorge García Cupé y Nelson Flores, respectivamente, adelantaron que apelarán la condena."La situación de la madre y de la hija son absolutamente distintas, no quedó demostrado que la madre haya estado en ese momento en el departamento por lo tanto no puede caberle la misma pena", dijo Flores a Télam.