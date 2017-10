Piden encarcelar al ex perito Vitali por amenazar a una testigo

El ex perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Antonio Daniel Vitali, fue detenido el viernes en el marco de una causa por violencia de género. El hombre se encontraba con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la venta de armas judicializadas, en su casa de calle Fraternidad 1617 de Paraná, cuando fue denunciado por una mujer que aseguró que el mismo la amenazó. En ese marco, se realizó este lunes la audiencia en la que la Fiscalía requirió prisión preventiva para el acusado de violencia de género.Según supo, el fiscal Ignacio Aramberri mencionó que resta poco tiempo para remitir a juicio la causa por las armas judicializadas en la cual, según expuso, le podrían caber hasta 15 años de prisión.El ex perito tenía medidas de restricción y en esa circunstancia habría extorsionado a una de las denunciantes en la causa de armas. En tanto, en su casa Vitali portaba un arma de fuego de guerra que no contaba con la documentación respectiva del arma.Es por ello, que el fiscal solicitó al juez José Eduardo Ruhl lade parte de Vitali.La defensa del imputado se opuso a que el mismo sea encarcelado y requirió que se le mantenga la prisión domiciliaria hasta el juicio.La detención de Vitali se produjo tras un allanamiento en su domicilio en el que se secuestró un arma de guerra que, aparentemente, no contaba con la documentación reglamentaria. Tras el operativo policial en la vivienda, el ex perito quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales de la capital provincial y quedó supeditado a la causa por el supuesto delito de coacciones.Una mujer denunció que fue amenazada por Vitali, lo que motivó la rápida intervención de la fiscal interina Fernanda Rufatti, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, quien solicitó al juez de turno ordenar un allanamiento en la vivienda.El procedimiento policial se llevó a cabo tras la orden del juez de Garantías N° 2, José Eduardo Ruhl.El ex perito del Poder Judicial se encuentra cumpliendo una prisión domiciliaria en la causa en la que está imputado por el robo de armas, para su posterior venta ilegal, de la sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. El fiscal que entiende en este caso, Ignacio Aramberry, solicitará una pena de 11 años de prisión en el juicio oral y público que se realizará en noviembre.