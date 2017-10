Muerte de Santiago Maldonado: Las conclusiones preliminares de la autopsia

El resultado de la autopsia confirmó que Santiago Maldonado no murió como consecuencia de lesiones provocadas de forma directa por terceros. Pero aún resta analizar muchos detalles en laboratorio para saber qué ocurrió con el joven, mientras su familia no descarta que "haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte".Según pudo saber el diariode altas fuentes judiciales y de cinco fuentes con acceso directo a la autopsia, en el peritaje que se llevó a cabo en el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte. Pero para precisar estas cuestiones se deberán estudiar las diatomeas en la médula ósea y hacer un examen microscópico de fragmentos de pulmón. Esto se debe a que el ahogamiento deja marcas que no se hallaron cabalmente y que pueden haber desaparecido con el paso del tiempo.El procedimiento que se llevó a cabo en el CMF tuvo varios pasos: los estudios sobre la ropa de Maldonado, la toma de placas radiológicas para descartar posibles lesiones o heridas de bala, el cotejo de huellas dactilares, la identificación de la familia y, sólo después de eso, la intervención sobre el cuerpo con estudios periciales y toma de muestras.De este modo, se descartó que fuera un tercero el que le propinó de forma directa la muerte al joven tatuador. La familia, sin embargo, ayer manifestó que la falta de lesiones "no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte, por lo que debemos continuar esperando los resultados concluyentes de los peritos, sin presiones".Uno de los puntos de debate fue la cantidad de días que el cuerpo permaneció sumergido en el agua. Una parte importante de los peritos coincidió en que el cadáver estuvo al menos 60 días en el río. Pero otros expertos todavía quieren hacer más estudios. Faltan análisis citopatológicos, toxicológicos, genéticos, entomológicos y geológicos, y cotejos con los materiales, como barro y agua, encontrados en el lugar del hallazgo.. Para eso se estudiarán las características de distintas partes del cuerpo y "las manos de lavandera", signo del paso del tiempo en el agua.Este punto es crucial para entender por qué el cadáver no había sido hallado antes y conocer si los mapuches pudieron haberlo visto con anterioridad, o no, en ese lugar que se ubica en el epicentro del Pu Lof.Otro de los puntos de debate se abrió en torno a una tonfa retráctil -una suerte de palo utilizado por fuerzas de seguridad- que fue encontrada en la mano de Maldonado cuando se halló el cuerpo. Por ahora no hay conclusiones definitivas sobre este punto: podría haber sido colocada con posterioridad o tenerla el joven en su mano al momento de su muerte.