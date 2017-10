Investigan a militares que habrían hecho una fiesta en escuela donde se vota

Según indicó la policía, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en una escuela de la localidad mendocina de Rivadavia, cuando la madre de una de las chicas denunció ante en la comisaría que su hija estaba en el interior de la escuela con soldados.



La mujer, de 48 años, se presentó en la comisaría 13 y dijo que una de sus hijas le dijo que su hermana y dos amigas, de 18 y 19 años, se habían metido con unos soldados en la escuela "Bernardino Rivadavia".



Los efectivos fueron al lugar y si bien llamaron al interior del establecimiento para saber si había alguien allí, nadie contestó desde el interior, señaló el diario Uno.



En un segundo intento, la policía logró entrar al establecimiento educacional se encontró en el interior a los soldados Brian Suárez, Carlos Ortuvia y William Aguilar, y el cabo German Vilte.



Las autoridades fueron notificadas de manera inmediata y se dio intervención al Juzgado Federal, dado que se prohibe el ingreso de personas que no estén abocadas al sistema de seguridad a las escuelas donde se desarrollan los comicios.



No obstante, se indicó que no hubo denuncia en contra de los militares por parte de las jóvenes, cuyas identidades no fueron reveladas, ni de sus familiares.



