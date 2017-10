Allanaron el lubricentro de un hombre que tiene 12 denuncias por estafas

La Justicia de Gualeguaychú emitió una orden de detención para un hombre de 55 años y su hijo, propietarios de un lubricentro ubicado en 2 de Abril casi avenida Parque, por las denuncias que existen en su contra. Ambos habrían abandonado la ciudad y son buscados en Buenos Aires.



A pedido de la Fiscalía, el Juzgado de Garantías ordenó un allanamiento este viernes por la tarde en un comercio propiedad de un hombre oriundo de Buenos Aires que hace un tiempo se asentó en Gualeguaychú y se dedicó a la compra venta de automotores.



Durante un tiempo a la fecha se acumularon en la Fiscalía una docena de denuncias en su contra de personas que entregaban su vehículo e incluso sumaban una cifra en efectivo para cambiar el auto, pero el comerciante no habría cumplido con la parte del trato y no entregaba los rodados prometidos, quedándose incluso con la solicitud tipo 08 que le firmaban los interesados.



Además habría entregado cheques sin fondos, que cuando los damnificados lo interpelaban, respondía cubriéndolos con dinero en efectivo. Pero al abrir el lubricentro que fue allanado ayer, visitó otros comercios y retiró herramientas y otras mercaderías con cheques sin fondo, de pago diferido, algunos adulterados y otros denunciados como robados por quien los emitió.



Por todo esto se inició una investigación, que tiempo atrás tuvo su primer procedimiento. Pero las denuncias continuaron llegando a la Fiscalía y ayer se ordenó el allanamiento. El hombre no estaba presente, ni tampoco su hijo, que lo acompañaría en el comercio, por lo cual se emanó la orden de detención para cuando sean localizados. (ElDía)