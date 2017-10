Seis personas detenidas por "millonaria estafa" con tierras

Bajo las órdenes de la representante del Ministerio Público Fiscal, Alicia Inés Presti de Munar, una comisión de la División Inteligencia Criminal se trasladó hasta la localidad de Maco, departamento Capital, donde logró apresar a al ingeniero.



Según revelaron las fuentes consultadas por el diario El Liberal, sobre el profesional pesan los delitos de amenazas calificadas, estafa procesal y falsedad ideológica.



La fiscalía sospecha que el ingeniero era quien proveía de los planos a Ricardo Barea -el principal imputado- para que éste luego vendiera tierras que no eran de su propiedad.



La investigación, que hasta el momento lleva seis personas detenidas, comenzó en el mes de mayo cuando al menos tres personas se presentaron ante la Fiscalía de La Banda y denunciaron que un falso gestor les había vendido terrenos que nunca les entregó.



A raíz de las averiguaciones y de los papeles que obtenían las víctimas como parte de la documentación que recibían de manos del supuesto estafador, las pesquisas iniciaron la investigación que derivó en la inmediata detención de Barea.



Con el correr de los días, los datos que aparecían en la causa hacían presumir a los investigadores que estaban frente a una "organización" que se dedicaba a la venta de campos con documentación apócrifa. Durante esas averiguaciones se obtuvo el nombre del ingeniero.



El nuevo imputado sería un eslabón importante de la cadena de personas que se necesitaban para confeccionar los papeles que utilizaban para vender las tierras (en su mayoría ubicadas en la ciudad de Fernández) en "cómodas cuotas".



Tras la detención, el ingeniero fue indagado por la fiscalía que además solicitó al juez de Control y Garantías que ordenara su detención por 12 días hasta tanto avance con la causa.



Juntamente con el profesional, la fiscal ordenó la detención de dos cuidadores de un campo, quienes aún no fueron indagados.



Cabe recordar que además la causa tiene detenidos a Claudia Elizabeth Leguizamón y su hijo Mario Enrique Cisterna, quienes fueron apresados el pasado viernes, cuando los efectivos allanaron un domicilio en el Barrio 2 de Abril de la ciudad de Fernández.



Madre e hijo están acusados de comercializar campos, los cuales nunca podían entregar a los damnificados ya que no contaban con la posesión de los mismos. Les daban a sus víctimas papeles truchos como parte del "convenio" que realizaban.



Según las fuentes, los costosos y tan disputados terrenos están ubicados a la vera de la ruta 34 y sería un negocio muy redituable para empresarios por tener excelente ubicación y un suelo muy productivo.



Las averiguaciones de la Fiscalía continúan y no se descartan otras imputaciones ya que se trataría de una importante banda, que tendría más de media docena de víctimas, las cuales habrían abonado una importante cantidad de dinero para obtener un espacio físico donde construir sus viviendas.



NA.