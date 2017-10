Conceden salidas transitorias a ex policías condenados a perpetua por un crimen

La medida fue tomada este mediodía la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, una decisión que generó tensión en los tribunales entre los familiares de la adolescente y organizaciones sociales.



La Sala N° 2 de la Cámara Penal hizo lugar al pedido de la defensora Patricia Perelló. Semanas atrás, el juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizi había rechazado la posibilidad de concederle la salida transitoria a los imputados.



Los tres policías habían sido condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 y la sentencia fue confirmada por la Suprema Corte.



Según explicó la abogada de la familia Melmann, Constanza Berisso, los jueces se basaron en la buena conducta de los condenados.



Las salidas transitorias se concretarán cada 15 días, y cada una tendrá una duración de 12 horas. La abogada adelantó que recurrirá la medida, por lo que la decisión estará en manos de la Cámara de Casación Penal.



"No tuvieron en cuenta el informe psicológico por parte del Servicio Penitenciario y también rechazaron nuestro pedido de que se haga un informe psiquiátrico por parte de la asesoría pericial para que evalúen exhaustivamente si estos tres asesinos están en condiciones de convivir con los vecinos de Miramar", cuestionó Berisso a la prensa, en medio de un clima de tensión en el edificio de tribunales.



Gustavo Melmann, papá de Natalia, denunció que los jueces "no tomaron en cuenta el artículo 100 que dice que las condenas por delitos graves deben ser de cumplimiento efectivo". Su abogada completó: "No se ha probado que ningún violador, menos un femicida se pueda restablecer a la sociedad".



La mamá de Natalia, Laura, se descompensó y debió ser asistida. Un grupo antidisturbios de de la Policía tuvo que intervenir para que la abogada Perelló, defensora de Suárez, Echenique y Anselmini, pudiera abandonar los tribunales. Lo hizo entre gritos e insultos.



Indignado, Gustavo Melman, habló con los medios. "¿Los jueces no leen los diarios? ¿No ven que cada 30 horas matan a una mujer en este país?", se preguntó. Y agregó: "Les dieron el pasaportes a violar y matar".



La adolescente fue asesinada en febrero de 2001. Su cuerpo fue hallado en el bosque de Miramar. La autopsia determinó que fue abusada y estrangulada.