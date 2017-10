El violador más buscado de Argentina fue detenido en Córdoba

Foto 1/2 Foto 2/2

El Ministerio de Seguridad ofrecía 500.000 pesos de recompensa a quien aportara datos de Alejandro Alfredo Manrique estaba en la lista de los 10 prófugos más buscados del país.



A Manrique lo había denunciado su entonces pareja, María Mercedes Aira, cuando supo que había abusado durante más de un año de su hija de 13. La defensa de Manrique apeló en dos oportunidades y la denunciante, aconsejada por sus abogados, decidió aceptar que le den la pena mínima de 10 años para que no pudiera apelar más. La condena original era de 15.



Manrique fue notificado el 4 de febrero de 2014 y la orden de detención salió diez días después; cuando la policía fue a buscarlo para detenerlo no estaba en su casa y no lo encontraron más, hasta ayer, cuando una delegación de agentes de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba lo detuvo al salir de su casa de San Marcos Sierra, donde vivía con una nueva familia.