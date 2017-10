El frondoso prontuario de Gabo y Mortadela, abatidos por policías de Concordia

, fueron abatidos por personal policial durante un enfrentamiento armado registrado sobre Avenida Castro y Ejército Argentino que comunica el barrio Nébel con la zona de la costanera de Concordia.Según se supo, estos sujetos descendieron en un vehículo Volkswagen Gol de color y empuñando armas de fuego,tras el temporal del miércoles.Los investigadores secuestraron dos armas de los fallecidos, un revólver cal 22 largo sin número de serie por limadura de diez alveolos con una vaina servida y siete cartuchos 22 y una pistola cal 9mm FM Hi Power con cargador sin balas en recamara, además de dos cápsulas servidas y percutidas cal. 9mm; como así también, el vehículo en el que llegaron al lugar y levantaron indicios.A pesar de las dos muertes, no se ordenó la detención de los policías involucrados. Desde la fuerza de seguridad entrerriana argumentan que actuaron "en defensa propia y de terceros" al repeler la agresión., "Gabo" Fernández tenía antecedentes por. Mientras que "Mortadela" Moreyra estaba implicado en una"Fernández era conocido en el lugar por sus antecedentes delictivos, habiendo estado preso anteriormente por robo y drogas", aseveraron fuentes oficiales."Cuando llegó a la manifestación, Gabo dijo `salgan de acá todos, porque yo soy el que mando en el Nebel, los voy a c.... a tiros a todos", detallaron los testigos presentes en el lugar.Al mismo tiempo se mencionó que el fallecido "es conocido por vender droga en el barrio, tal es así que cuando cayó, los vecinos lo empezaron a patear".