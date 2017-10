Pena perpetua en el primer juicio por un caso de grooming y femicidio

En el primer juicio realizado por "grooming" y femicidio en el país, el Tribunal en lo Criminal Número 2 de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca condenó ayer a la pena de prisión perpetua a Jonathan Luna, el único imputado por el crimen de Micaela Ortega, la niña de 12 años que fue encontrada muerta en un descampado en mayo de 2016.La víctima había sido contactada a través de un perfil falso de la red social Facebook por Luna, quien se hizo pasar por una chica de su misma edad.Las juezas Claudia Fortunatti, María Elena Baquedano y el juez Eugenio Casas encontraron culpable a Luna por los delitos de "homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer, por violencia de género, alevosía y para ocultar otros delitos en concurso real con acoso tecnológico y robo".Para el Tribunal quedó comprobado que el condenado abusó de la niña por su condición de género y de la desigualdad de fuerzas, mientras que el asesinato se produjo "criminis causa", es decir para ocultar el delito de "grooming" (acoso de niña por medio de redes sociales), robo y abuso sexual.Los jueces también remarcaron que Luna, de 28 años, es reincidente porque había recibido una condena por robo en la provincia de Río Negro, de la que se encontraba prófugo, por lo que no podría solicitar el beneficio de la libertad condicional cuando alcance los 35 años de cárcel.La sentencia fue acorde con lo que había solicitado el fiscal Rodolfo De Lucía y la abogada de la familia de la niña, Fernanda Peterse, mientras que el abogado defensor, Sebastián Cievas, había requerido una pena de 20 años de prisión y un tratamiento psiquiátrico por "homicidio en ocasión de robo".Los familiares de la niña asesinada se mostraron conformes con la condena de Luna que no estuvo presente. "Micaela, volá alto, hija", gritó Mónica Cid, madre de la víctima, luego de la lectura de la sentencia."Estamos muy conmovidos con todo esto. Nos da mucha fuerza que estén las amiguitas de Mica, familiares y hasta gente que no conocemos. Es algo que nos ayuda para seguir adelante", expresó Claudio Ortega, el papá de la niña.En tanto, Esteban Cid, hermano de la mamá de Micaela, dijo que tenía temor sobre el resultado del juicio, pero consideró que finalmente "los jueces fallaron en favor de la sociedad".El crimen ocurrió el 23 de abril de 2016 cuando Micaela desapareció de su casa y un mes después, el 28 de mayo, fue encontrada estrangulada en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca.Los investigadores llegaron a Luna luego de determinar que se había contactado con la víctima a través de Facebook tras hacerse pasar por una chica de su misma edad.El fiscal a cargo de la causa determinó que el acusado tenía cuatro cuentas de Facebook, y a través de una logró organizar y concretar un encuentro con Micaela. Así fue como tras el encuentro, según pudo establecer el fiscal en la investigación, la niña y Luna caminaron unos 9 kilómetros hacia un descampado donde él intentó abusar de ella, le robó y la mató. Luna había intentado vender a conocidos una plancha de pelo que le había robado a la niña. El hombre cometió el crimen de la niña mientras se encontraba prófugo de la Justicia de Bahía Blanca, donde en 2014 se había escapado durante una salida transitoria, ya que estaba purgando una condena por "robo calificado".