Un hombre y una mujer fueron condenados por transportar 20 kilos de cocaína

Un hombre y una mujer fueron sorprendidos en un control vehicular y documentológico de rutina que había dispuesto la Policía de Entre Ríos sobre la Ruta Nacional 127, en la localidad de San Jaime de la Frontera, departamento Federación.



El 15 de marzo del año pasado, alrededor de las 5 de la madrugada, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Kia Sportage que conducía Celso Abdenego Dos Santos, un misionero de 28 años, que viajaba acompañado por Mirtha Edith Ruda, de 47 años.



El vehículo circulaba en sentido sur-norte y los policías le pidieron a Dos Santos la documentación usual (carnet de conductor, tarjeta verde, el seguro automotor) y le hicieron las preguntas típicas.



El agente que realizaba el control advirtió que cierto nerviosismo en el hombre, a tal punto que no pudo precisar cuál era su destino y eso lo puso en alerta. Lo que siguió fue el paso del can detector de narcóticos y el hallazgo de 21,37 kilos de cocaína escondida entre los respaldos de los asientos.



Hace unos días, ambos fueron condenados en un juicio abreviado en el que confesaron que haber sido contratados para transportar veinte paquetes rectangulares de cocaína que Dos Santos había ido a buscar a la República del Paraguay unos días antes.



En su caso recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión y se le impuso una multa de 3.000 pesos; mientras que Ruda fue condenada a tres años de prisión condicional y deberá pagar una multa de 2.000 pesos.



El tribunal, además, dispuso el decomiso del vehículo Kia Sportage por considerarlo el medio utilizado para ejecutar el delito.



EL Dos Santos confesó ante el juez Roberto López Arango; pero el magistrado también destacó en su fallo que el análisis de los registros de llamadas telefónicas exhibe "conversaciones alusivas al transporte de la carga ilícita" y el hecho de que las celdas utilizadas por los celulares de los imputados los ubican en Paraguay en los días previos al hallazgo de la droga en la ruta.



En ese sentido, el magistrado consideró que fue el hombre quien orquestó la maniobra y que la mujer, aunque sabía lo que estaban realizando, "su participación en el hecho fue de carácter secundario", es decir, el transporte se habría cometido de todas maneras.



Así las cosas, resulta evidente "la ultraintención de introducir aquella mercadería a la cadena de tráfico ya que se encontraba acondicionada en veinte paquetes listos para ser entregados a vendedores", consignó el juez en el fallo.



Si bien no se pudo determinar el destino de la droga secuestrada, el magistrado destacó que la cocaína provenía "de una ciudad cercana a países de producción" y que se puede presumir que sería trasladada "hacia el dentro del país donde se verifica un importante consumo de dicho estupefaciente, todo lo cual resulta indicativo de que (Dos Santos) estaba conectado con alguna organización", algo sobre lo que tampoco se avanzó durante la investigación preliminar.

Fuente: El Diario