Robo en una joyería de Basavilbaso: "Se llevaron todo, no dejaron nada"

Foto 1/2 Foto 2/2

"Casa Antonio", una relojería, joyería y regalería ubicada en la esquina de Ramírez y Peña de la localidad de Basavilbaso sufrió un robo en la madrugada de este jueves. Los autores del hecho habrían desplegado una importante ingeniería: levantaron una chapa del techo, y luego rompieron el cielorraso (de telgopor) para descender al interior del local de donde sustrajeron numerosos artículos como relojes, bijouterie oro, plata y acero quirúrgico.



Jaqueline, pareja de Osvaldo Barrios, propietario del local, fue quien descubrió al ingresar al comercio, que algo había ocurrido, y de inmediato dio aviso a la Policía. Contó que al llegar al comercio como todos los días, observó que la cortina "estaba corrida, de una manera rara que no la dejamos nunca y al abrir la puerta me encuentro con la escena. Se llevaron todo, no dejaron nada; todos los relojes Casio y Okusai, anillos de plata, oro, acero quirúrgico; más de un millón de pesos en mercaderías", estimó y lamentó: "toda una vida de trabajo de Osvaldo".



La mujer dijo estar muy sorprendida por lo ocurrido, pero sobre todo preocupada porque su pareja se dializa y justo en la mañana de hoy por ese motivo viajó a Concepción del Uruguay y estaba muy preocupado. "El o los delincuentes cortaron con una tijera la chapa del techo, y luego para salir por el mismo lugar, utilizaron una escalera que hay en el fondo del comercio".



Por su parte, el Oficial Principal José Luis Morillo, segundo Jefe de la Comisaría de Basavilbaso, confirmó que personal del Gabinete de Criminalística de la dependencia en conjunto con funcionarios de la Departamental se ocuparán de búsqueda de rastros papilares. (FM Riel)